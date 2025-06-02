亞股彈力強績效耀眼 雙印、南韓都有好表現

美國對等關稅令市場最恐慌時刻已過，國際股市陸續收復4月大跌時失土。統計全球主要股市，截至5月28日，指數已站回短中長期均線以上，且第2季來和今年來表現為正報酬股市共有十個，包括印尼、印度、韓國、越南、香港、美國、德國、巴西、澳洲與英國，以亞洲股市有五個上榜數量最多。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，自美方宣布對等關稅以來，印度因出口至美占比低，影響相對小，加上又擁有龐大的內需市場，因此期間股市表現反倒較其他股市強韌。

展望後市，印度在基本面強勁，通膨持續降溫給予央行貨幣政策操作空間，而就印度政府政策來看，當前印度製造政策方向不變，又享有人力成本較低優勢，可望成為全球供應鏈移轉下的受惠國家，也有助帶動印度經濟與產業發展，以中長線角度而言，成長性仍可期待。

圖／經濟日報提供

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，預期印度在未來幾年將繼續作為引領全球成長動能最為強勁的主要經濟體，在此環境下，消費升級（高端消費）仍為最具投資信念的主題，也相當看好印度蓬勃發展的數位經濟及其受益者，以及結構性醫療保健產業的成長潛力。

群益東協成長基金經理人張諺祺指出，繼美國提出對等措施後，東協國家積極與美方協商，20國優先談判名單中便包括印尼、菲律賓、越南等，現階段市場亦預期若協商進展順利，美方對東協貿易關稅可望降低。

後續來看，雖然關稅影響仍待觀察，不過東協國家具有內需動能支撐，面向內需的產業占股市組成超過50%，受到外部環境變化的影響相對低，此外，東協國家另一優勢為投資題材多元，提供差異化的收益來源與資本利得潛在空間，後續表現仍可關注。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，雖然市場雜音頻傳，不過美國經濟仍具備韌性，最新企業財報表現仍多優於預期，企業對於前景並不悲觀，同時美國企業也加大股票回購力道，亦有助為股市提供支撐。

對於美股前景仍不看淡，建議仍可伺機分批配置成長股，尤以成長趨勢較明確的AI題材最值留意，並擇優配置工業、通訊服務、非核心消費等類股。