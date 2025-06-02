全球市場觀測站／新興、邊境市場債 可加碼

上周全球股市多呈震盪走高，科技股受惠於輝達亮眼的財報帶動表現突出，美國法院於上周裁決美國政府的關稅措施大多數為違法，進一步帶動股市漲勢。債市方面，美國公債殖利率持續高檔震盪，市場關注聯準會降息時程。

川普的對等關稅政策遭受重大打擊，美國國際貿易法院於上周三裁定川普全面徵收關稅超過總統權限，下令停止川普以《國際緊急經濟權力法》為依據的關稅行動，包括對等關稅以及2月中美國對於中、加、墨加徵的關稅。不過白宮迅速提出上訴，最終結果仍未定。

野村投信表示，美國關稅的相關消息仍是近期主導市場的因素，但無論結果如何，協商的結果有機會比4月初川普公布的版本好，這也是股市在4月重挫後逐漸回升的主因。不過因大多數國家的關稅協商仍在進行中，加上美國長期公債殖利率近來上揚，投資人態度轉趨觀望，預期股市以高檔區間整理為主，靜待關稅政策明朗化。

上周三美股盤後輝達公布第1季財報，表現亮眼。輝達首季營收達441億美元，年增69%，淨利達188億美元（約新台幣5,623億元），年增26%，優於預期，輝達出色的財報顯示科技股的成長前景仍值得期待。

野村投信指出，近期科技產業迎來多項結構性利多，包括美國商務部放寬AI晶片出口限制、輝達取得沙烏地阿拉伯逾千億美元訂單，以及在COMPUTEX 2025中展示未來五年AI戰略藍圖。

在AI持續推進的帶動下，雲端服務供應商（CSP）資本支出未見縮手，顯示產業動能仍強勁。即便在市場波動環境下，科技股仍是最具備長期資產配置的核心標的。

債市方面，上周公布的5月聯準會會議紀錄顯示，由於經濟不確定性居高不下，聯準會官員普遍認為保持耐心是合理作法，目前利率仍在良好位置。

美國4月PCE消費支出及通膨雙雙降溫，市場預期聯準會6月會議仍將按兵不動。預估短期內美國公債殖利率仍將在高檔並較為波動，宜增加債券殖利率較高的非投資等級債券或新興、邊境市場債券，藉由較高的利差水準降低短線利率波動的影響。

本周美國將公布多項重要經濟數據，包括5月ISM製造業、非製造業指數，以及5月非農就業人數、失業率等，將是市場觀察焦點。