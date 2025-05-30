基金特蒐／美國非投等債 價值浮現

4月以來，全球股市波動劇烈，起因於美國總統川普於4月2日解放日宣布激進的報復關稅稅率，避險情緒急升導致風險性資產遭到拋售，直到4月8日市場觸底；之後隨著關稅緊張局勢開始緩解，以及企業獲利情況優於預期，市場逐漸回溫。

面對市場波動，就市場氛圍上，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，近期風險性資產持續回溫，市場樂觀預期各國關稅進展，各國意識到高關稅將造成高通膨及經濟衰退疑慮均釋出談判意願，實質進展仍待觀察。

就經濟數據上，消費者信心指數大幅優於預期、營建許可、新屋銷售優於預期。續請失業救濟金人數、成屋銷售弱於預期。Soft data變動較大 ，Hard data仍穩健，短期通膨有上升壓力。潛在利多為關稅低於市場預期、產業回流、減稅、財政、貨幣政策。重點觀察關稅談判進度、通膨、就業數字變化。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶。安聯投信／提供

安聯美國短年期非投資等級債券基金2019年4月推出，到2025年4月底規模71.72億元。該策略以獲取長期收益及較低波動率為訴求，布局產業多元，涵蓋天然氣運輸、消費商業租賃融資、居家產品及醫療等。2020年又引進境外版，提供更多選擇。

就產業布局配置上，根據月報資訊，該基金以天然氣運輸11.7%比重最高、其次是專業零售9.4%、投資及其他金融服務7.5%、支援服務與消費商業租賃融資也都在6%以上。就信評分布上，以BB、B為主，比重分別為27.1%、51.3%。

就基本面，謝佳伶表示，非投資級債市場具備韌性，殖利率具吸引力。檢視第1季企業財報，其中非投資級發債企業中36%優於預期，17%低於預期。提供正面財測的公司略多於提供負面財測的公司。

展望後市，謝佳伶認為，在關稅影響下，下半年美國景氣可能微幅走弱，預計部分發債公司受影響。但預計2025年違約率可望維持在歷史平均3-4%以下。展望非投資級債市場，關稅可能進一步拉高資金成本，利差偏窄，但高殖利率可望吸收利差擴大造成的價格波動。

隨著貿易與預算政策逐漸明朗，謝佳伶認為，不確定性可望下降，企業支出、投資、招募與併購活動也可能恢復。此外，生產力提升、產業回流與私人部門需求也提供潛在的成長動能。

其中，股債市已開始反映經濟與企業獲利成長趨緩預期，一旦關稅談判有較明確的結果、經濟數據或財報優於預期，或企業釋出的財測仍舊穩定或者轉佳，皆可能成為推動風險性資產上漲的動力。

目前美國非投資債市場殖利率超過8%，2025年有望帶來接近票息的報酬率。低於面額的價格與較高的票息提供上漲機會及較低波動度。公司基本面穩健，短期內再融資壓力有限，公司也持續致力於維持穩健的資產負債表。預估違約率可望維持在歷史平均的3~4%之下。

操作心法

●聚焦高評級商品 提高資本保護

安聯美國短年期非投資等級債券基金以獲取長期收益及較低波動率為訴求，聚焦於美國短存續期非投資等級債券；短存續期非投資等級債券因低利率敏感特性，有利降低投資債券承擔的利率風險；另外同時聚焦在非投資等級債中相對較高評級的債券，降低違約的可能性，以期提高資本保護。（王奐敏）

投資小叮嚀

●緊盯市場走勢 防範風險造成損失

債券市場在通膨、利率波動與地緣政治風險仍在等大環境下，波動仍大；另一方面，因利率環境在貨幣政策與市場預期仍有落差的情況下，債市波動將會偏高。

在債市投資上，除了勿忘資本保護對債市投資的重要性、留意過長存續期或過低信評等級的風險外，還應多留意收益率是否足夠抵抗利率變化帶來的價格波動。（王奐敏）