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短天期債券商品 聚光

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
凱基美國非投等債ETF研究團隊分析，受關稅戰不確定性增加影響，將使債券價格持續波動。（路透）
凱基美國非投等債ETF研究團隊分析，受關稅戰不確定性增加影響，將使債券價格持續波動。（路透）

聯準會5月FOMC會議維持基準利率在4.25%到4.50%區間不變，符合預期。投信法人指出，預期上半年美國聯準會（Fed）降息空間有限，美國十年期公債殖利率仍將維持高檔區間震盪，因此債券ETF投資建議縮短存續天期，以降低利率波動風險，並聚焦票息收益。

凱基美國非投等債（00945B）ETF研究團隊表示，美國經濟基本面數據並未轉差，債券供需面皆顯示正常，但受關稅戰不確定性增加影響，市場情緒不安，顯示對景氣衰退的擔憂，信心不足也反映在消費者信心等短期數據上，導致債券價格持續波動。

雖然美國國際貿易法院裁定川普的對等關稅無效，但川普政府也聲明會做出相關因應，預期4月2日宣布的對等關稅就算要解除，也仍需時間折衝與消化。

群益投信債券ETF研究團隊指出，聯準會主席鮑爾日前表示，貨幣政策立場不像先前那樣充分緊縮，尚未觀察到關稅措施對經濟活動或通膨造成實質影響，不急於降息。

若就業與通膨同時惡化，將評估何者偏離目標較遠及改善所需時間，再選擇平衡這些差距的政策。整體來看，隨著關稅政策扭轉，衰退風險下滑，市場對於聯準會預防式降息預期減弱。

群益投信債券ETF研究團隊分析，考量無論是關稅或是貨幣政策動向尚未明朗，但經濟保持韌性，在債券ETF投資策略上，非投等債與投等債可適度配置。

前者主要考量非投等債發行企業整體信用體質指標仍保持健康、違約率偏低，並且在息收上更具優勢，有助強化投資組合收息能力；而投等債同樣能作為收益來源，債券品質佳，在不確定性猶存的環境中，有助優化投資組合防禦能力。

關稅 美國聯準會 債券ETF

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