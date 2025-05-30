多重資產基金 抗波動利器

美國總統川普剛延後對歐盟區開徵高額關稅，美國國際貿易法院緊跟著裁定川普的對等關稅無效，股市大洗三溫暖；聯準會（Fed）5月會議未宣布降息，美國財政赤字疑慮與10年期公債殖利率居高不下，也使債市遭遇逆風。

反觀多重資產基金近一月多繳出正報酬成績，顯見股債平衡配置的投資策略，經得起金融市場多空考驗。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，S&P 500企業首季財報結果公布，提到衰退的公司占比上升，但提到裁員的公司比率仍在歷史低點，顯示美國經濟成長有趨緩可能，但衰退風險仍低，因此軟著陸仍為基本預期。

基於關稅不確定性可能會引發的後續效應，經濟放緩的可能性增加，下半年美國聯準會仍有機會降息，不過降息空間有限，預期Fed會採取對經濟數據亦步亦趨的降息策略，因此預期長端殖利率將維持高檔區間震盪。

李怡勳指出，美股潛在風險已從成長性轉移到債券殖利率上行，當10年期公債殖利率超過4.5%，股市評價承壓的可能性會相對升高，因此Fed接下來的利率決策將成觀察重點。

有鑑於美股七巨頭與七巨頭以外企業的獲利成長落差縮小，企業獲利成長情形從集中七巨頭擴散到七巨頭以外企業，加上不確定性因素干擾，預期類股輪動持續。

投資上，建議以大型成長股為核心配置，分散持股，掌握輪動機會，並以股債平衡配置的多重資產基金，兼顧收益來源與企業獲利成長機會。

台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭表示，川普2017年到2020年擔任美國總統期間，啟動美中貿易戰後，股市波動持續上升，2025年川普就任，上任後的關稅政策搖擺不定，拖累金融市場波動加劇，分散風險意識更形重要。

川普1.0各類資產輪動表現，川普2.0美股科技股一枝獨秀情況不再，而是類股或國家輪動，所以投資機會可能會更為全面性，中、日、台等地的亞洲股市也將有表現機會，因此採多重資產基金布局策略，可掌握不同資產輪動行情，同時分散市場風險。

謝夢蘭指出，在不確定性提升下，投資首重跟著川普MAGA（讓美國再次偉大）走，美國優先、防禦波動、多元分散。建立跨資產、跨風格與跨標的間低相關性的投組，有助於在「波動」與「輪動」市場投資致勝。

另類資產如黃金ETF、REITs、租賃公司以及基礎建設公司等價值，不在於追逐最高的報酬，而在於其獨特的投資效益，例如具有穩定現金流、對抗通膨、股債低相關性、長期合約、抵抗經濟周期循環等特性，靈活運用可為多重資產組合加分。