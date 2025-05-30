陸AI概念 錢景可期

富達國際昨（29）日舉行亞洲科技股展望記者會指出，當前局勢瞬息萬變，市場波動大，凸顯全球過度集中科技巨頭的風險。投資人將聚焦美國科技股是否可能洗牌、中國大陸科技企業崛起、科技產業的其他投資機會等議題。

富達國際基金經理蔡騰崙指出，過去兩年，科技股由數項明顯特徵驅動，包括人工智慧（AI）贏家、投資熱潮、錯失恐懼（FOMO）等，投資人追捧美國例外論受惠者，形成科技七雄主導市場局面。

不過，蔡騰崙指出，投資人開始意識到，美國以外的科技企業同樣具有競爭力。DeepSeek改變AI發展的論述，證明即使中國大陸頂級運算硬體不足，但也可透過創新大型語言模型演算彌補，加上本土半導體生態系統復甦，使中國AI具備全球競爭力。

蔡騰崙強調，美國公司雖占MSCI世界資訊科技指數的80%，但美國在全球科技創新的貢獻並未達80%。發掘美國以外的優質科技股，有希望以折價買入，並獲得多元化資產配置的效益。例如，中國AI雖然目前不能與美國並駕齊驅，但中國的生態系統規模龐大且迅速創新，值得留意。

此外，蔡騰崙提醒，中型股值得注意。大型股之前主導市場，但今年以來，中型股表現勝出。這不代表忽略大型科技公司，但發掘價位被低估公司同樣重要。如對個別公司實地盡責調查，投資回報可望巨大轉變。

富達國際基金經理田笛表示，美國加徵關稅以來，情況變得更為複雜。雖然部分關稅暫緩，但仍導致全球科技業成本增加。整體來看，如果企業擁有強大議價能力，或是產業具韌性，客戶對價格上升的敏感度較低，成本轉嫁過程應該會較順利，這也是富達較看好企業。

長期而言，受到「中國+1」所推動，供應鏈可能持續分散。