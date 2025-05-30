科技基金聚光 法人喊進

今年以來全球股市震盪起伏，屬於高成長的科技股震幅更大。投信法人表示，在AI的成長浪潮不變下，科技股後市看俏，建議科技基金除了長期持有，更需要在回檔時勇敢加碼。

根據外資法人統計，自2008年以來的16個完整年度，全球科技股僅四個年度未曾出現回檔，但若以全年度報酬來看，下跌的年度也僅有四年，顯示即使科技股波動度高，成長機率也相對出色。

駿利亨德森投資股票投資分析師Andrew Cox表示，自2008年以來至2024年的16個年度裡，MSCI世界資訊科技指數在12個年度均曾出現回檔，且回檔幅度均在一成以上，其餘四個年度（2013、2014、2017 、2021）科技股未曾回檔，且年度報酬相當亮眼，平均漲幅近三成。

至於在下跌的12個年度裡，科技股回檔幅度也都在一成以上。即使如此，在這12年裡，科技股也只有2008、2011、2020及2022年的全年報酬為負值。

雖然科技股的波動度大，但出現正成長的機率仍是遠高於負成長，長期來看，MSCI世界資訊科技指數從2008年初至今的年化報酬率為12%，是全球股市的兩倍以上。

Andrew Cox指出，在目前經濟較為動盪時期，股市的波動度也會升高，許多投資人會轉向增持波動度相對較低的防禦型類股，但事實上，即使經濟處於動盪時期，科技股的獲利成長仍具明顯優勢。

舉例來說，MSCI世界資訊科技指數的的每股盈餘（EPS）長期以來均持續優於大盤（MSCI世界指數），只要秉持長期投資原則，科技股良好的創造盈餘能力有望帶來超額報酬的機會。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，雖然美國關稅政策仍有不確定性，但科技股的最大亂流應已度過，未來基本面仍是引領科技股表現的主要因素。面對AI的各項應用陸續推出，主動式選股更有利於在企業發展初期階段發掘潛力新星並成為長線投資贏家。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周可觀察川普關稅動向、Fed官員針對關稅與經濟等看法，以及5月ISM製造業與非製造業指數、非農就業報告等數據，還有企業財報影響。