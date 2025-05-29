美股收復失土、ETF受惠 成長題材最受投資人青睞

市場投資情緒5月以來回溫，S&P500指數28日收復今年來失土。法人指出，美股ETF也因為逢低資金持續進場布局，帶動受益人數今年來多有明顯成長，其中聚焦科技等成長題材標的最受投資人青睞。

截至最新23日，根據投信投顧公會及集保結算所統計數據顯示，今年來受益人數增加逾萬人的標的有復華S&P500成長（00924）、國泰費城半導體（00830）、統一FANG+（00757）、元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）以及永豐美國500大（00858）；其中，復華S&P500成長增加3.29萬人、增幅123%，永豐美國500大增加1.05萬人、增幅115%表現最為突出。

此外，國泰標普低波高息（00702）今年來受益人數增加逾千人，增幅達113%，凸顯美股行情波動幅度加大，投資人轉進低波動指數兼顧投資收益及下檔風險。

儘管美股面臨關稅等變數，機構法人預測2025年S&P500企業獲利仍有約1成的增長幅度，其中資訊科技類股更有近兩成。

復華S&P500成長（00924）經理人吳允翔表示，S&P500成長指數成分股第一大，同時也是AI指標股的輝達（NVIDIA）公布最新財報，獲利及營收皆優於市場預期，股價5月以來漲幅逾2成，加以微軟、亞馬遜、特斯拉等主要成分股漲幅亦有一至兩成，進一步帶動S&P500成長指數本月以來表現優於S&P500指數。

吳允翔指出，AI等科技創新題材仍是美股上漲的重要驅動力，但鑒於市場存在不確定因素干擾，建議投資人可透過聚焦成長題材的美股市值型ETF，同步掌握趨勢亮點及大盤類股輪動投資機會，以降低布局單一產業風險。