端午變盤？經理人喊話：輝達財報開獎超預期 台股乘勢而上機會大

股市有端午變盤一說；國泰投信表示，台股在歷經震盪後已經走回4月股災前，失土已收復大半，但受到放假前連假效應影響，市場觀望氣氛濃厚，由於目前美國正上演財報周，輝達已於29日凌晨公開今年首季財報，獲利與營收雙雙超乎預期，由於輝達在台灣具有相當完善的產業鏈，市場期待台股能夠乘勢而上，今日開盤大盤指數即跳漲200點，率先反映財報行情；雖今日盤中漲幅收斂，最終收盤21,347點，但今日聯發科（2454）召開股東常會，點名ASIC將成為未來企業重要成長引擎，有望在未來台股AI發展趨勢上再添柴火。

國泰台灣高股息基金基金經理人梁恩溢表示，對等關稅政策出台後，全球總經掀起滔天巨浪，走勢變動往往僅在川普的一念之間，也代表投資個股需承擔的風險更大，近期在操作上可選擇主動式基金或是被動式ETF，透過一籮筐的選股方式，並透過不同的比例來建構投資組合，降低投資風險，惟差別在於主動式基金由基金經理人發揮專業，在瞬息萬變的市場下能夠隨時調整投資組合，更顯投資靈活優勢。

國泰台灣高股息基金成分配置多元，以逾七成的AI類股為主軸，並搭配傳產、金融類股來降低基金波動；在選股上鎖定具備產業護城河優勢的公司，並且分散持股比重，即便是最大單一持股也僅占7%，布局更有彈性可以買進具有成長潛力的個股搭配，遇到類股輪動時也有機會掌握輪漲契機。

梁恩溢補充，投資講求的是紀律，切忌受市場波動而影響投資決策，台灣加權指數自1991年以來已歷經12次「微笑曲線」，如果因為短線動盪而急於出場，反而容易錯過股市回彈的加碼時機；其實投資很簡單，透過定期定額持續布局，攤平投資成本，讓時間複利發揮效果，有機會累積資本利得，適合剛出社會的小資族。對於已累積一定資產的族群而言，則可以定期不定額方式配合市場趨勢對持有標的加減碼，結合國泰台灣高股息基金配息、不配息級別，進一步讓累積資產策略更靈活。

國泰投信於今年推出U計畫讓投資人可善用國泰投信App，簡單五步驟就可以選擇心儀的國泰系列基金開啟定期定額之路，且現在加入U計畫申購包括國泰台灣高股息基金 (本基金並無保證收益及配息)在內的多檔國泰台股系列基金，6月底前享有0手續費優惠，趁年輕就有機會存出退休金，及早開始退休樂活人生，詳細可參考U計畫網站進一步了解：https://www.cathaysite.com.tw/proj/SPOMutualFund/rsp/。