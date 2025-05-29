快訊

錢錢準備！任天堂Switch 2台灣7月10日開賣上市 試玩台北體驗會就能買

可頌、麥片、罐裝濃湯都上榜 為何有些食物吃完還是覺得餓？

經典賽／中華隊潛在砲手「龍仔」在3A？鄉民：媽媽是台灣人

盤整五月天 台股中小型基金出頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股中小型基金績效。（資料來源：理柏資訊）
台股中小型基金績效。（資料來源：理柏資訊）

台股近期行情轉趨盤整，在高檔震盪格局下，具業績題材的中小型股相對受到資金青睞，進一步帶動台股中小型基金績效突圍，表現優於大盤及科技股票型基金。

理柏資訊統計至2025年5月27日，台股中小型基金5月以來平均報酬達9%，優於科技股票型的8.45%，以及一般股票型、上櫃股票型的7.94%、2.85%，也優於同期間加權、櫃買報酬指數的5.46、2.86%。

投信法人指出，在關稅等不確定性未除之前，市場行情可能持續受消息面干擾，使大盤向上空間受限，但預估台股2025年整體企業獲利仍能維持增長的趨勢下，使大盤下檔有撐，維持高檔震盪格局，並驅使資金轉向具業績題材的中小型股，呈現題材個股輪動輪漲格局。

受惠AI應用蓬勃發展及新台幣匯率走升等利多帶動，據統計，5月以來電子零組件、電腦及周邊設備、其他電子類股，以及運輸、電機及觀光等非電產業股價表現優於台股大盤。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，在關稅威脅下，四大雲端服務供應商資本支出仍上修，預料不確定性因素消失後，AI仍為成長股布局重心，基金投資策略仍以中長期趨勢成長的中小型股為核心持股，同時因應關稅等不確定性，增加獲利穩定的內需與高股息股的持股比重。

股票 台股 中小型股

延伸閱讀

台股中小型商品 突圍

主題式ETF 跟著AI漲

台股坐雲霄飛車 高低震盪…電子股相對突出、防疫族群漲勢再起

台股評等 中立變減碼…野村報告建議加碼印度、陸股

相關新聞

盤整五月天 台股中小型基金出頭

台股近期行情轉趨盤整，在高檔震盪格局下，具業績題材的中小型股相對受到資金青睞，進一步帶動台股中小型基金績效突圍，表現優於...

錢進科技基金 賺AI財

台幣升值與關稅政策仍是市場最大的隱憂。投信法人表示，對台股上半年走勢仍持樂觀看法；但進入第3季中期至2026年上半年，投...

跨國平衡基金 不懼風浪

美國對等關稅7月9日豁免到期，各國無不加快腳步期望與美方達成協商，相關訊息將牽動市場情緒。法人建議，在川普政策反覆不定下...

台股中小型商品 突圍

台股近期行情轉趨盤整，在高檔震盪格局下，具業績題材的中小型股相對受到資金青睞，進一步帶動台股中小型基金績效突圍，表現優於...

新興市場債 吸引力攀升

川普關稅政策不確定性高，美元資產價值遭懷疑，分散布局的需求成長。法人指出，今年以來，新興市場債券表現出色，投資人的興趣也...

美元跌 海外基金受傷

統計5月來至27日，美元相對新台幣貶值6.23%，造成多數美元計價海外基金換算回台幣的報酬由正轉負。總計整體境外基金平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。