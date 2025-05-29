跨國平衡基金 不懼風浪

美國對等關稅7月9日豁免到期，各國無不加快腳步期望與美方達成協商，相關訊息將牽動市場情緒。法人建議，在川普政策反覆不定下，不妨透過採取跨地區與跨資產、多元靈活布局的跨國組合平衡基金來應對，廣納收益來源。

觀察跨國組合平衡基金表現，以近一月表現的產品來看，普遍都有超過4%至6%的漲幅，當中又以群益全民成長樂退組合基金、復華全球戰略配置強基金兩檔漲逾6%，表現最為亮眼。

匯豐ESG永續多元資產組合、施羅德全週期動態多元資產組合、合庫樂活安養ESG積極成長組合、台新全球多元資產組合、群益環球金綻雙喜、安聯四季雙收入息組合、野村全天候組合、瀚亞多重收益優化組合等基金漲4%以上。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，日前美中會談互拋善意，美國對中關稅自145%暫時降至30%，衝突降級也令市場情緒也進一步和緩，市場上調經濟展望及獲利預估，衰退預期降低，不過後續川普又對歐盟提出50%關稅，儘管隨後又延長實施日期，但足以見得關稅風暴仍充斥不確定性、並未完全解除。

另一方面，市場也關注6月份聯準會利率決策會議，也預期聯準會持續保持謹慎降息立場，因此在市場變數仍多之下，整理期間可能拉長，波動風險仍須提防。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，股市歷經一個月的暴漲暴跌後，後續觀察指標在於政策對實體經濟與企業獲利的影響。美國近月數據出現信心指標疲弱、滯後指標穩定的分裂現象。正如同5月初FOMC會議聲明中進一步強調不確定性增加，目前通膨與就業何者惡化速度較快將影響聯準會降息時點，但市場仍預期6月降息的機率較大。大體上關稅最壞狀況已過，金融市場回到較穩定水準，但政策不確定性持續發酵，金融市場波動仍大，建議資產配置採穩健策略。