錢進科技基金 賺AI財

台幣升值與關稅政策仍是市場最大的隱憂。投信法人表示，對台股上半年走勢仍持樂觀看法；但進入第3季中期至2026年上半年，投資人須提防製造業周期可能開始反轉向下，進而引發短期修正。

不過，AI在不同發展階段皆有不同題材受惠，台股科技主動型基金具備靈活操作優勢，建議可採定期定額或逢低布局策略。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，基金操作仍聚焦於AI類股，投資標的逐漸轉向AI部署第二階段的企業與主權AI，或是裝置AI受惠股，而非先前的CSP軍備競賽概念股。

2025年Computex甫結束，邊緣裝置AI軟體持續有新進展，雖尚未達到市場預期的爆發點，但已有初步成果，預計下半年或明年可望出現新突破。

劉家宏指出，AI裝置將如同過去的科技革命，自頂層高端消費者開始擴散應用。除了遊戲硬體需求持續增長帶動剛性需求，其軟硬體規格在AI應用的延伸性也有機會使其成為邊緣AI興起時的首波受惠者之一。

從中國市場即便內捲，但對高階顯卡需求依然強勁，即可看出端倪。換言之，AI應用將呈現百花齊放的局面，受惠族群愈趨多元，台股科技類股的上漲潛力仍值得期待。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，基本面持續轉好，例如第1季整體獲利表現優於市場預期，主要是市場預期美國對等關稅效應，提前拉貨；第2季成長幅度也有望在提前拉貨效應持續發酵下，整體表現有望優於第1季。就AI相關表現部分，整體預期也會轉趨正向，主要是GB200直通率已改善，第2季出貨可望較第1季增加近十倍；GB300改回GB200的Bianca設計，雖然整櫃效能改善幅度低於較原設計，但有利於實際量產進度。再從部分指標性美科技股資本支出展望來看，下半年AI產能恐供不應求。

展望後市，周敬烈表示，參考近期已召開法說會的大型權值股說法，短期客戶訂單並未出現明顯變化，但下半年需求則缺乏能見度，國際主要CSP廠並未調降資本支出，觀察點仍是景氣是否因關稅政策而轉為衰退，包括聯準會是否有能力在景氣出現衰退時進行降息等都將影響金融市場表現，另外可觀察美股走勢與資金動能的變化。