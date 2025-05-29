新興市場債 吸引力攀升

川普關稅政策不確定性高，美元資產價值遭懷疑，分散布局的需求成長。法人指出，今年以來，新興市場債券表現出色，投資人的興趣也增加。新興市場債投資主題多元，債信持續改善，違約率低，且殖利率很有吸引力，可滿足投資人對於多元投資的需求。

威廉博萊（William Blair）新興市場非投資等級債券基金經理人安成凌（Marcelo Assalin）昨（28）日來台指出，新興市場國內生產毛額（GDP）成長率比成熟市場高出約2個百分點，預期未來數年仍可望維持這個差距，將有利於吸引資金。

安成凌指出，新興市場通貨膨脹降溫速度快於成熟市場，有利於貨幣政策正常化，且未來一年，新興市場主權債預計不會出現新的違約，這使新興市場信用基本面比成熟市場更穩。新興市場發債金額變少，也有利於供需面。

安成凌指出，新興市場債收益高，形成很強的緩衝。未來一年，預估美國10年期公債殖利率會回到4-4.25%。新興市場利差如果回到公允價位，也就是300~325個基本點（1個基本點是0.01個百分點），則新興市場債的總報酬有望達到10~13%。

新興市場債可投資市場超過90個，彼此之間差異大，更需要慎選標的。安成凌整體看好內需強且通膨低的市場，目前看好拉丁美洲，如巴西及阿根廷，都是農產品出口大國，可望受惠於中國大陸大買農產品。墨西哥則可望受惠於供應鏈轉移。

安成凌認為金屬將受惠於能源轉型的需求，因此較看好金屬生產國，如智利、祕魯、蒙古、尚比亞等，但較不看好原油出口國。他也看好邊境市場債，因為與其他資產的關連性低，且這些市場基本面持續改善，有些更進行結構性改革，例如斯里蘭卡、迦納、尚比亞等。

川普關稅戰仍是各類資產的最大風險，新興市場也不例外。不過，安成凌認為，全球主要國家對於關稅採取務實主義，應該不會出現全方位的貿易戰。另外，美元長期將趨弱，但不致於暴跌，且不會對所有新興市場都走弱。

威廉博萊總部位於芝加哥，100%由員工持有，到今年第1季底管理的資產達659億美元，目前在台核備基金有兩檔，即威廉博萊美國中小成長基金、威廉博萊新興市場非投資等級債券基金。