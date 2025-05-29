台股中小型商品 突圍

台股近期行情轉趨盤整，在高檔震盪格局下，具業績題材的中小型股相對受到資金青睞，進一步帶動台股中小型基金績效突圍，表現優於大盤及科技股票型基金。

理柏資訊統計至2025年5月27日，台股中小型基金5月以來平均報酬達9%，優於科技股票型的8.45%，以及一般股票型、上櫃股票型的7.94%、2.85%，也優於同期間加權、OTC報酬指數的5.46%、2.86%。

投信法人指出，在關稅等不確定性未消除之前，市場行情可能持續受消息面干擾，大盤向上空間受限，但預估台股2025年整體企業獲利仍能維持增長的趨勢，使大盤下檔有撐，維持高檔震盪格局，並驅使資金轉向具業績題材的中小型股，呈現題材個股輪漲格局。

受惠AI應用蓬勃發展及新台幣匯率走升等利多帶動，據統計，5月以來電子零組件、電腦及周邊設備、其他電子類股，以及運輸、電機及觀光等非電產業股價表現優於台股大盤。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，在關稅威脅下，四大雲端服務供應商資本支出仍上修，預料不確定性因素消失後，AI仍為成長股布局重心，基金投資策略仍以中長期趨勢成長的中小型股為核心持股，同時因應關稅等不確定性，增加獲利穩定的內需與高股息股持股比重。

街口中小型基金研究團隊展望第2季，短期通膨受惠去年緊縮而走低，美國聯準會仍有降息兩碼空間。然而隨著關稅與反移民影響逐漸提高，景氣放緩與通膨上揚將使美國陷入溫和停滯性通膨困境。美國總統川普關稅政策的不確定性與政策的反覆都將持續牽動股市多空震盪。