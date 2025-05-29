美電力股標的 有潛力

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國總統川普日前簽署行政命令，啟動美國核能復興計畫，激勵美股核能發電概念股上漲，助漲美股電力族群。投信法人表示，近年美電力股因AI用電需求上揚，川普最新釋出核能發電政策利多，又帶旺核電股上漲，電力股成為下半年美股成長題材股，相關ETF長線表現可期。

美股5月震盪回升，主要指數均收復關稅事件失土，除科技股帶頭上漲外、以防禦類股為主的公用事業股，尤其是電力股，在川普簽署核能復興行政法令後，電力股「擁核自重」，27日上漲3.64%，明顯超越公用事業類股3.17%的漲幅，更打敗費半、那斯達克等主要科技指數表現。

市場專家表示，美股核能發電概念股，主要受惠族群包括：傳統公用事業股、鈾礦與燃料供應商、小型模組化反應爐、獨立能源開發商，以及相關設備工程服務商等等，相關個股如伊頓、杜克能源、南方電力公司、新紀元能源、愛克斯龍、星座能源與維斯達能源等，都是美國電力指數主要成分股之一。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌指出，下半年美股成長題材股，除AI科技股繼續火紅，美國電力股投資前景更值得期待。一是AI龐大用電需求激增，持續推升電力指數表現外，二是川普簽署核能復興行政命令，計劃在2050年前提高全美核能發電總量較現行成長四倍，並簡化國防與AI設施核能許可流程、重構核能監管架構與放寬核子反應爐實驗規則等內容。

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