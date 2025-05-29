美元跌 海外基金受傷

統計5月來至27日，美元相對新台幣貶值6.23%，造成多數美元計價海外基金換算回台幣的報酬由正轉負。總計整體境外基金平均下跌2.7%，其中，股票型基金平均下跌1.11%，平衡型的混合資產基金平均下跌3.7% ，債券型基金最慘，平均下跌6%。

5月投資市場持續關注美國關稅協商進展，所幸美中宣布關稅戰休兵90天，激勵全球股市普遍上漲；以產業型股票基金來看，境外科技股票型基金表現最亮眼，平均5月來上漲3.6%。然而，債市受市場擔憂美國債務問題影響，美國長天期公債領跌美元投資級債市。

因應美國提出不合理的對等關稅、川普總統態度多變，以及財政赤字和政府債務擔憂再起，導致傳統以美國資產為尊的信仰受到質疑，美元貶勢恐將延續，富蘭克林證券投顧提出四大因應方案。

首先是分散配置到其他有基本面題材的市場，例如日本、印度和歐洲股市；第二是分散貨幣配置，選擇全球股債平衡型或全球當地公債型基金，以廣納一籃子貨幣方式，降低單一貨幣貶值影響。

第三是選擇貨幣避險級別，例如境外共同基金若有如日圓、澳幣或歐元的貨幣避險股份，可將原美元曝險轉化為這些工業國家貨幣部位持有。

第四是分散進場時間，主要是考量美國股市尤其是科技股的獲利前景仍亮麗，以定期定額分散不同匯價進場時點，待美元重回升值趨勢時，即可望有匯兌收益挹注。

展望6月，富蘭克林證券投顧表示，時間逼近美國對等關稅暫停實施90天的到期期限7月9日，投資市場對於貿易協商訊息的敏感度拉高，若以正向訊息偏多，有利全球風險性資產延續反彈，但也要心存謹慎，以防意料之外的結果出現，建議投資人採取中短天期持債的「中性利率曝險」及「多元分散」配置各資產方式因應多變局勢。

威廉博萊新興市場非投資等級債券基金經理人安成凌（Marcelo Assalin）表示，雖然市場對美國發起的關稅戰感到憂心，但目前看來，各國都以比較務實的方式進行貿易談判，故關稅稅率雖有上調，但不會出現全面位的貿易戰。

目前投資人對債券投資無所適從，安成凌透露挑選債券投資的的秘訣是，基於認為美元未來將會走軟，但走勢將是起起伏伏、漸進的過程，因而投資債券要挑選當地貨幣債。