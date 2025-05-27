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亞債吸睛 避險優選

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國債信遭到調降、美國債台高築、川普關稅政策變化不定等利空因素接連出現，投資人懷疑美元資產的避險地位。

法人指出，美元的強勢地位遭到挑戰，投資人進行債券布局時，最好採取多元布局，亞債是不錯的標的。

富達國際亞洲國固定收益投資主管朱蕾指出，美國貿易政策引發市場波動帶來的唯一好處，就是再次提醒投資人，分散投資比過往任何時候更重要，別把所有雞蛋放同一籃子。

朱蕾指出，全球債市20年來持續擴大，現今債市的選擇也較過往豐富。其中，亞洲經濟體日趨富裕，投資人對當地貨幣債市的認知持續提升，亞洲當地貨幣債市的深度已不可同日而語。

在採取多元分散策略時，亞洲當地貨幣債成為良好標的。

彭博資訊統計，新興東亞當地貨幣債市規模從2000年的8,660億美元，增至2022年底的23.2兆美元。朱蕾指出，各亞洲當地貨幣市場獲得愈來愈多全球指數納入，對投資人吸引力增加。亞洲當地貨幣債市持續改革，也吸引更多海外投資人投入。

朱蕾表示，值得注意的是，亞洲當地貨幣公債與全球主要公債的相關性介於中等至偏低，過去十年與美國公債及德國公債的相關係數分別為0.4及0.3，成為不錯的分散投資工具。

朱蕾分析，亞洲大部分地區通貨膨脹正在降溫，為區內央行提供相對充裕放寬貨幣政策空間。

大陸、印度、菲律賓及泰國相繼下調利率，其他亞洲國家也表示有可能跟進。降息中短期內推升區內債券價格，為投資人帶來資本收益，緩解對全球貿易摩擦的憂慮。

朱蕾指出，短期內，投資人應密切關注瞬息萬變的貿易局勢，及亞洲如何消化衝擊。從市場改革層面來看，亞洲當地貨幣政府債市場也需加強市場基建、改善流動性，並提升透明度。

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