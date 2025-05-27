歐股基金異軍突起 法人建議可配置相關資產

歐股今年來表現異軍突起，MSCI歐洲股價指數上漲9.7%、遙遙領先S&P500指數、台股大盤表現，歐股基金也同樣表現相對亮眼。法人建議可以納入歐洲股票型基金為資產配置，進而分散風險。美國總統川普日前揚言自6月1日起對歐盟進口商品徵收50%的關稅，引發全球股市震盪，歐洲股市首當其衝，所幸5月25日川普總統在與歐盟執委會主席馮德萊恩通話後，同意將期限延後至7月9日，歐盟也承諾將加速與美國貿易談判，激勵歐股5月26日反彈。

根據理柏資訊統計至26日，觀察歐股相關基金今年來績效表現，包括：滙豐環球投資基金–歐元區價值、施羅德環球基金系列－歐元股票、高盛歐元高股息、駿利亨德森遠見歐元領域、摩根歐洲動力基金 - JPM歐洲動力、摩根歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業等，績效達15%以上，表現最為亮眼。

另外，景順永續性歐洲數據驅動、富蘭克林坦伯頓潛力歐洲、荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票、歐義銳榮歐洲中小型股等基金，績效達13~14%以上，優於65檔歐股基金平均值的9.2%，更優於S&P500指數下跌0.8%、台股大盤下跌6.5%。

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金經理人克雷格·卡麥隆表示，美國川普政府政策引發的地緣政治情勢變化，提供歐洲國家增加國防支出的誘因，德國近期推動5,000億歐元一籃子計畫（約占德國2023年GDP11%）。

此外，當前的地緣政治情勢讓歐盟兩大經濟體-法國和德國在許多關鍵問題上比過往更加團結，再加上美國的貿易威脅和俄羅斯的侵略，有助讓歐洲團結以抵禦共同風險，包括英國和挪威在內的非歐盟國家在內，將有助於改善並加速決策。我們認為，投資人不應低估歐洲的轉變，因為這些轉變可能為歐洲經濟成長加速和股市強健表現奠定基礎。

瀚亞歐洲基金經理人賴盈良表示，「美國例外論」逐漸式微，資金開始轉向基期較低國家或地區，便宜的歐股成為今年資金的新寵；在美國不確定性相對較高的情況下，預期全球資產將重新配置，歐洲因相對穩定，中長期可望持續吸引資金流入，券商也上調歐股的本益比，可見市場對歐股的後市上漲潛力普遍持樂觀態度。