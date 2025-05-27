日本2024會計年度業績表現超乎預期，企業開始加速回購股票，法人表示，日股在經濟面與價值面雙雙改善的情況下，日股基金後市看俏，雖今年股市震盪，可透過定時定額介入。

第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，日本2024會計年度業績表現顯示，東證企業已發布業績者有47%超乎預期，40%表現保守。其中，中小企業的表現優於大型企業，此外，金融業、非製造業等超越市場比重也遠高於製造業，第4季儘管企收入成長2.5%，不過，受到匯率因素影響，淨利也承受打擊下滑。

各大企業在財報數據發布後，開始加速股票回購動作，高若慈觀察，此波企業回購速度大幅超越以往，同時也可見大型企業的回購動作，對於大型股價支撐力道可期，包括：豐田汽車宣布1.2兆日圓的股票回購，以吸引交叉持股禁令解除後的股票賣壓；日本第一大汽車零件大廠電裝公司早在2024年10月已宣布4,500億日圓回購計畫，以承接金融機構釋出的交叉持股等。

日企對未來一年財測指示，儘管受尚未明朗關稅政策影響，不少企業對未來財測提供較為保守，至5月上旬也有89%日企公布未來一年財測指引，市場看法樂觀企業有15%，持平占比34%，市場預期保守則為51%，財測看法差異並不大。