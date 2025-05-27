非投等債雙多 伺機布局

關稅政策尚未塵埃落定，信評機構調降美國主權信評以及市場對於美國財政赤字的擔憂等，都打壓市場投資氣氛，但在經濟整體仍持穩下，非投等債具備殖利率較高、存續期間較短的優勢，吸引資金配置，建議投資人不妨透過非投等債基金或是相關ETF來參與。

群益全求優先順位非投資等級債券基金經理人徐建華表示，川普關稅政策反覆，為市場帶來挑戰，所幸目前仍未預期會因此出現經濟衰退，不過後續仍應持續關注關稅影響和談判的潛在發展，以及聯準會的立場與政策方向。

在非投等債發行企業方面，基本面依然穩固，第1季獲利超出預期的比未達預期的要多，且企業違約率也持續處於較低水準，搭配期殖利率較過去十年平均相比仍處高位，有近7.6%的水準，估值上具備吸引力，仍有望持續吸引追逐收益的資金配置。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰說明，以美國市場來看，近期美非投資企業陸續公布財報，有近四成的企業EBITA表現優於預期，並有23%的企業展望正向，整體來營運仍持穩，違約率也保持在低位，信用風險可控，加上非投等債的高息收與低存續期間特性，投資吸引力佳，投資人也不妨透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF來參與。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金研究團隊指出，就區域展望分析川普實際提出的政策內容將對經濟和通膨帶來的影響，移民和關稅政策可能對通膨帶來上行風險，勞動力市場會受到薪資上漲衝擊，預期Fed將不會大幅降息，同時貨幣政策不確定性增加，將導致美國非投資等級債券波動加大。

反觀歐洲方面，因經濟增速放緩，ECB將相對保持鴿派，整體而言，歐洲經濟不會陷入衰退，利差相對具有吸引力，歐洲非投資等級債券的吸引力相對優於美國非投資等級債券。