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安聯台灣高息成長 下月開募

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

以安聯環球投資全球首檔「安聯台灣高息成長主動式ETF」（00984A），正式進軍台灣主動式ETF市場，預計自6月26日起開始募集。

安聯環球投資執行長Tobias Pross表示，亞太區一直是安聯環球投資的重要成長引擎，而台灣對於集團在亞太的發展至關重要；回顧台灣及亞太區市場的發展，也都貼近全球資產管理業的大趨勢。

Tobias表示，安聯在台已經35年，過去靠主動式管理著稱，未來也將持續關注客戶需求、開發創新產品，透過長期表現和風險管理，贏得台灣投資者和合作夥伴的認同與信任。

安聯投信總經理陳彥婷表示，為顧及更多投資人需求，安聯投信決定進軍台灣主動式ETF市場，拓展原本的主動式基金業務版圖，期望在主動式基金領域持續拓展業務；此計畫並獲得安聯環球集團的認可，且以台灣資本市場作為全球首度跨入主動式ETF的選項。

就時間點而言，尤其今年遇到川普上任的對等關稅年，陰晴不定的市場變化，加大操作難度。面對全球黑天鵝及未知變數可能愈來愈多，此時主動投資就顯得重要。因為主動的優勢不僅著眼於明天的贏家、未來的潛在機會，更能有效率管理風險與波動。

展望後市，安聯投信投資長張惟閔表示，AI下半年能見度高，美國推行減稅政策，有望帶動需求回溫。台灣2025年獲利持續雙位數成長。在美國對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性的情況下，現階段消息仍是左右市場的關鍵因素，只要未來談判進度順利，市場可能可以免去最壞狀況。安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，目前台灣加權指數現金殖利率約在3.5%上下，在未來可能面臨更加波動的環境下，單純追蹤高股息的被動式ETF，其收益吸引力或將受到挑戰。此時，若採取主動選股並結合多元投資策略的ETF，更能靈活應對市場變化，為投資人提供更具彈性選擇。

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