防衛概念 當紅炸子雞

面對關稅戰等多項變數，全球主要股市仍力圖止穩，統計2024年第4季成立掛牌的股票型ETF新兵，由主題型、高股息型領漲，其中，漲幅冠軍的元大航太防衛科技（00965），今年以來已17度改寫股價新高，累積雙位數。

統計2024年第4季掛牌的六檔股票型ETF表現，元大航太防衛科技26日盤中突破18元新高，27日收上18.14元，再度改寫新高，距發行價15元已上漲20.9%，今年以來更上漲24.6%；其後則是中信全球高股息1.9%，FT臺灣永續高息、凱基優選30、中信全球高股息、中信亞太高股息均個位數跌幅，台新AI優息動能則下跌8.5%。

法人指出，全球防衛概念股走勢與主要國家國防預算高度相關，全球因地緣政治風險開始出現擴軍潮，以歐、美為例，近期分別通過1500萬歐元、美元的軍備預算，來強化國家防衛能力並提升國防自主，美國國防預算更將累積達1兆美元之上，長線需求推升股價表現。

法人說明，除了需求推升，向美方採購軍備更是白宮認為對沖川普貿易戰風險之方式，讓軍工概念股在此波震盪中脫穎而出，元大航太防衛科技今年漲勢不停，績效除了稱霸第4季新兵排行表，更是今年以來股票型ETF第一。

展望後市，台新AI優息動能經理人黃鈺民指出，繼DeepSeek為低成本AI算力門檻打開大門後，xAI亦宣布將推出新一代引入「思維鏈」的AI聊天機器人Grok 3，其推理能力的大幅增強，讓模型能夠模擬人類認知過程般逐步處理複雜的查詢及任務，提升AI模型的應用價值。

這意味著終端AI應用如AI PC、機器人及智慧設備等領域將迎來更大的發展空間，可看出DeepSeek的出現反而帶動了AI更大的需求，AI長線成長趨勢無虞，台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長。