台股三類標的 資金搶買

台股4月起大震盪，大量資金流入三類標的，即台股高股息ETF、台股市值型ETF及貨幣市場基金。其中，積極投資人逢低搶進台股兩倍槓桿ETF，保守投資人則退守貨幣市場基金，形成強烈對比。

美國總統川普4月初公布對等關稅，台股波動劇烈，加權指數快速失守18,000點，到月底才努力站回20,000點，整個月加權指數高低差距4,000點。統計顯示，大量資金逢低搶進台股ETF，而且是跌愈多買愈多。

境內基金資訊觀測站統計，在2025年4月，在十檔熱銷的基金、ETF中，有七檔為台股ETF，包括四檔高股息ETF、兩檔市值型ETF及一檔槓桿ETF；另外三檔則都是貨幣市場基金。

在這七檔台股ETF中，以元大高股息（0056）最吸金，單月狂吸476億元，是前一個月吸金金額的兩倍多。元大高股息是國內第一檔高股息ETF，規模也最大，最新規模來到4,452億元，在所有ETF中排第二名，僅次元大台灣50的5,288億元。

另外三檔在4月大熱賣的高股息ETF依次為國泰永續高股息的177.3億元、群益台灣精選高息的133億元、元大台灣高息低波的88.6億元。這三檔ETF與元大高股息一樣，都採取季配息。

在台股動盪時，資金除流入高股息ETF，也進駐市值型ETF。其中，元大台灣50繼3月進帳546億元後，4月又席捲450.7億元，短短兩個月淨流入高達近千億元。另一檔市值型ETF富邦台50，則在4月吸金115億元。富邦台50一年來規模穩健成長，今年初終於突破2,000億元。

特別的是，元大台灣50正2也在台股低檔時吸引積極型投資人，今年4月吸金逾82億元，為去年8月以來最高，當時加權指數一度跌破2萬點，也吸引不少敢在低檔大幅加碼的投資人。