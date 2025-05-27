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「非純電」台股基金耀眼 今年來八檔跑贏大盤

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美國總統川普關稅「川」劇一再變臉，導致台股震盪劇烈、類股輪動快速，尤其科技股波動大，但部分聚焦成長電子、傳產及高股息題材的「非純電」台股基金績效出頭天，今年來報酬率不僅打敗大盤，且優於台股基金平均，投資人可定期定額布局。

統計至26日，台股加權報酬指數因近一季行情波動加大，導致今年來跌幅6.2%，不過，類股表現差異大，電子類報酬指數下跌8.3%，非電產業相對抗跌，油電燃氣、航運類報酬指數不跌反漲，漲幅達8%至12%，觀光、鋼鐵、食品類同期間也維持紅盤，金融僅小跌0.1%；此外，台灣高股息報酬指數今年來則維持正報酬，也進一步牽動過往重押電子股的台股基金操作布局。

理柏資訊統計至26日，今年來打敗大盤的台股基金共八檔，產業持股前五大多有配置非電產業，滙豐成功、復華台灣科技高股息、摩根台灣增長、凱基精五門等基金比重則有一至二成，主要聚焦航運、金融及生技股。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，今年來台股大盤及電子類股受關稅戰衝擊波動加大，高股息類股表現相對抗跌，由於關稅政策等市場不確定性未除，仍將影響股市行情走向，基金操作將做好產業配置以分散風險，除以受惠人工智慧（AI）等長線趨勢電子題材以及具相對高股息或價值特性的複利收成股為主軸之外，考量殖利率與股價波動性，將適時增加非電子股來追求收益並平衡風險。

相對於主動選股，與台股基金申購管道相同的「ETF連結基金」表現也位居前段班，包括元大高股息低波ETF（00713），其連結基金不配息級別今年以來至26日報酬率0.1%，為台股基金唯一正報酬。

投信法人指出，連結基金績效與其連結的ETF績效高度相近，例如大盤已收復今年以來跌幅至約6.2%，元大高股息低波ETF連結基金也跟隨元大高股息低波ETF回到正報酬，顯示指數投資仍有其優勢。

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