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科技創新領航 多重資產配置攻守兼顧

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球科技創新浪潮持續推進，2025年COMPUTEX聚焦AI創新、機器人與次世代科技，充分展現科技產業蓬勃活力，根據工研院預測2025年台灣半導體產業產值將達到約新台幣6.33兆元，彰顯科技領域強勁發展潛力，此外，據彭博資訊統計，由美國科技巨頭組成的美國尖牙股NYSE FANG+指數，經過關稅政策影響後從2025年4月4日10,374點至5月19日13,648點反彈幅度約30%，然而面對全球經濟波動，多重資產配置將作為兼顧收益與風險的較佳策略。

兆豐投信鎖定尖端科技領域成長潛力，5月22日至5月28日募集兆豐全球尖端科技多重資產基金，選股策略聚焦五大尖端科技產業，包含AI創新、先進半導體供應鏈、航空及太空、創新醫療器材及人形機器人；選債策略以長天期投資等級公司債為主，透過大數據經濟模型動態調整投資組合，根據歷史資料顯示，全球尖端科技多重資產組合具有相對成長動力與較低波動的優勢。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊表示，AI技術持續加速及普及化，將成為全球科技浪潮推進的動力，未來市場焦點將著重於政策方向、降息動向及經濟成長態勢，雖然這些因素可能帶來短期市場波動，但在科技持續創新及經濟基本面溫和成長的背景下，尖端科技產業中長期表現仍值得期待。

兆豐 AI

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