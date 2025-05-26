跨國股票基金逢低買 法人建議定期定額布局

美國總統川普關稅政策一波未平一波又起，市場今年震盪劇烈，連帶境內跨國股票基金表現也受到波及。觀察超過百億元的大型基金表現，可以發現，日本與印度所受影響可能相對較輕，美股則具備長期投資價值。法人指出，關稅政策的走向仍需關注，投資人可考慮逢低或透過定期定額方式布局。

根據CMoney及理柏統計至5月20日，今年以來八檔百億規模的跨國股票基金中，元大日本龍頭企業、柏瑞特別股息收益、聯博美國成長入息、瀚亞印度等四檔產品的跌幅相對較小；其中有兩檔為印度股票基金，聚焦大型股的瀚亞印度表現尤為突出。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，相較其他市場，印度股市自去年第3季底開始修正，但也率先反彈；印度與美國的談判取得新進展，市場預期雙方將於7月前達成臨時協議，加上當地通膨獲得控制，印度儲備銀行降息的可能性大幅上升。

此外，印度氣象局預測季風將於5月27日提前抵達喀拉拉邦，並預估整體季風降雨量將高於正常水準，對農業、化肥、農藥、農村快速消費品（FMCG）、汽車及農村金融等產業構成利多。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，觀察4月對等關稅事件影響全球股市最為劇烈的時期，印度因對美國出口曝險相對較小，且擁有龐大內需市場支撐，因此表現相對其他主要股市穩定。

後續來看，印度基於經濟成長動能強勁，也享有人口紅利，內需龐大，且官方也積極推出利多政策吸引國際廠商進駐投資，長期而言有助其經濟與產業發展與升級，亦有利於印度股市表現，值得保持關注。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南總理已明確指示今年8%經濟成長目標，同時政府正緊鑼密鼓擴大加速公共投資，在全球面臨高度不確定性的環境下，越南展現高度經濟韌性，加上作為全球供應鏈的重要節點，長線來說具備成長潛力。