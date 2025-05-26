快訊

獨／新北國小師暴怒對學生又踹又摔 家長痛批情緒失控要求換班導

咖啡有益健康…喝錯時間等於白搭！歐洲最新研究揭CP值最高時段

台幣再升！收29.935元、逼近29.8大關 網酸：短線力守長線放生

跨國股票基金逢低買 法人建議定期定額布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
跨國股票基金，逢低買。（路透）
跨國股票基金，逢低買。（路透）

美國總統川普關稅政策一波未平一波又起，市場今年震盪劇烈，連帶境內跨國股票基金表現也受到波及。觀察超過百億元的大型基金表現，可以發現，日本與印度所受影響可能相對較輕，美股則具備長期投資價值。法人指出，關稅政策的走向仍需關注，投資人可考慮逢低或透過定期定額方式布局。

根據CMoney及理柏統計至5月20日，今年以來八檔百億規模的跨國股票基金中，元大日本龍頭企業、柏瑞特別股息收益、聯博美國成長入息、瀚亞印度等四檔產品的跌幅相對較小；其中有兩檔為印度股票基金，聚焦大型股的瀚亞印度表現尤為突出。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，相較其他市場，印度股市自去年第3季底開始修正，但也率先反彈；印度與美國的談判取得新進展，市場預期雙方將於7月前達成臨時協議，加上當地通膨獲得控制，印度儲備銀行降息的可能性大幅上升。

此外，印度氣象局預測季風將於5月27日提前抵達喀拉拉邦，並預估整體季風降雨量將高於正常水準，對農業、化肥、農藥、農村快速消費品（FMCG）、汽車及農村金融等產業構成利多。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，觀察4月對等關稅事件影響全球股市最為劇烈的時期，印度因對美國出口曝險相對較小，且擁有龐大內需市場支撐，因此表現相對其他主要股市穩定。

後續來看，印度基於經濟成長動能強勁，也享有人口紅利，內需龐大，且官方也積極推出利多政策吸引國際廠商進駐投資，長期而言有助其經濟與產業發展與升級，亦有利於印度股市表現，值得保持關注。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南總理已明確指示今年8%經濟成長目標，同時政府正緊鑼密鼓擴大加速公共投資，在全球面臨高度不確定性的環境下，越南展現高度經濟韌性，加上作為全球供應鏈的重要節點，長線來說具備成長潛力。

延伸閱讀

影／夫妻吵架？馬克宏訪越南疑遭夫人「賞巴掌」 官方曝真相

台積電拒絕「3國家」建廠邀約！中東砸錢也請不到…他揭「台灣地位」難取代

亞洲台灣商會考察 駐印度代表盼更多台商前進

印度傳7月與美簽貿易協定 盼部分商品完全免關稅

相關新聞

跨國股票基金逢低買 法人建議定期定額布局

美國總統川普關稅政策一波未平一波又起，市場今年震盪劇烈，連帶境內跨國股票基金表現也受到波及。觀察超過百億元的大型基金表現...

台股科技型 閃金光

隨著全球科技產業浪潮席捲而來，台股科技型基金近一個月反彈表現亮眼，前十強更優於大盤，特別是昨（26）日二檔千金股穎崴跟A...

川普中東行斬獲AI大單 美科技電力族群聚光

AI產業近來因美國總統川普中東行，敲定不少大單，對美國半導體板塊形成長期支撐，帶動美國科技股成長動能。投信法人指出，儘管...

18檔台股ETF人氣旺 00982A吸引投資人目光

主動式ETF掛牌以來，逐步吸引投資人目光，根據集保戶股權分散5月23日最新統計資料顯示，受到上周新增的主動群益台灣強棒（...

投等債一周吸金116億美元

過去一周整體固定收益型ETF資金獲資金淨流入增加至157.9億美元。其中，美國獲84.6億美元淨流入，亞洲與歐洲債市分別...

股票型標的 買氣降溫

近周整體股票型ETF僅獲13.8億美元淨流入，規模不到前周的一成。美國市場獲31.9億美元淨流入，歐洲也有6,300萬美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。