隨著全球科技產業浪潮席捲而來，台股科技型基金近一個月反彈表現亮眼，前十強更優於大盤，特別是昨（26）日二檔千金股穎崴跟AES-KY亮燈漲停，更使市場投資人高度熱議科技基金。法人表示，透過主動式選股策略與風險控管機制，建議定期定額布局台股科技型基金，掌握台灣科技產業的成長契機。

根據CMoney統計至23日，觀察台股科技基金近一個月績效表現，包括：台新2000高科技、摩根新興科技、野村e科技、野村高科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、統一奔騰、匯豐龍騰電子、復華數位經濟、第一金電子、瀚亞高科技等基金，績效皆達14%以上，表現優於大盤。

台新投信表示，AI無所不能，最關鍵的零組件半導體是未來十年成長趨勢最為明朗的產業。野村投信分析，美國銀行分析師預估，輝達進軍沙國市場可望帶來每年30至50億美元收入，足以緩解H20被限制進入中國市場的影響，預計輝達2025年營收有望再創新高。

此外，台灣作為輝達最重要的合作夥伴，相關廠商可望連帶受益。不僅是輝達，超微和谷歌也參與此次美沙投資計畫，預期將帶動所有相關台廠供應鏈的成長。

綜合統一投信、富蘭克林證券投顧表示，看好AI潛力，受大型語言模型持續驚人發展，AI應用正於廣告、電子商務等領域中得到驗證，台灣作為全球尖端科技製造重鎮，隨著AI發展，台股科技基金具備長線成長潛力。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫補充，美國商務部撤銷拜登時代對中國大陸出口AI晶片的管制措施，象徵科技冷戰的鬆動，有助於重啟AI供應鏈的跨國合作與資金流動。

目前市場已部分反映相關不確定性，尤以人工智慧創新生態系為甚，預計隨著不確定因素釐清，貿易條件逐步明朗，企業有望恢復長期成長軌道，支撐市場中期的修復與回升。