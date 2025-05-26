川普中東行斬獲AI大單 美科技電力族群聚光

AI產業近來因美國總統川普中東行，敲定不少大單，對美國半導體板塊形成長期支撐，帶動美國科技股成長動能。投信法人指出，儘管近日美股因川普對歐洲關稅政策反覆再度下挫，但AI長線看佳，有助美股科技及電力ETF表現。

台新標普科技精選ETF基金（009807）研究團隊表示，美國與阿拉伯聯合大公國（UAE）已達成協議，未來UAE將能向美國企業購買全球最先進的AI半導體，預計每年可進口輝達 H100晶片，此舉將大幅加速UAE在AI基礎設施的布局。

另受矚目的是Humain計畫，Humain是沙烏地阿拉伯「2030 願景」，致力推動沙烏地阿拉伯躍升為全球AI領導者，沙烏地阿拉伯預計投入1,000億美元發展AI產業，力求將沙烏地阿拉伯打造為全球前15大AI中心之一，目前Humain已與輝達、超微及高通等晶片巨頭展開多方合作。

台新投信指出，美國大型科技股最新一季的財報出爐表現普遍優於預期，使市場信心逐漸回穩，顯示科技股長期成長潛力仍具吸引力，而中東地區的AI市場潛力，將對AI晶片、軟體、機器人及資料中心的需求預料將持續增長。

建議可參考追蹤科技精選行業指數的標普科技精選ETF，該指數成分股涵蓋AI算力、雲端、半導體與網路服務等關鍵領域。

另外美國科技大咖也對AI算力所需的電力供應感到憂心，近來電力相關個股也受矚目。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，這波美國電力基建類股強彈，主要來自AI晶片巨人輝達預告AI運算時代來臨，未來全球AI產業，將進入下一階段代理AI與實體AI新紀元。

落地商業化的成長動力來自AI資料中心、人形機器人以及自動駕駛等。帶動美國對於高效、穩定電力系統的長期需求仍將持續成長，推升美國電力基建類股表現。