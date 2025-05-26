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外資買亞股 最愛台灣

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

關稅不確定因素仍在，外資上周對新興亞股轉為賣超，以對台股買超6.5億美元最多，其次是泰國及印尼的1.3億美元；但對印度大幅賣超14.3億美元最多，其次是南韓的2.5億美元。新興亞股上周普遍下跌，以馬來西亞跌2.3%最重，其次是泰國跌1.6%，只有印尼及越南收紅，單周分別漲1.5%及1%。

今年來，外資對新興亞股全面賣超，以南韓遭賣超116億美元最多，其次是印度的106.5億美元、台股的104.5億美元。今年來，新興亞股以南韓漲10.2%最優，再來是越南的5.1%，但泰國大跌15.8%最重，其次是馬來西亞及台股都跌6.5%。

印度力抗外資賣超。群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，印度經濟動能強勁，又有內需龐大優勢加持，受關稅衝擊較低，搭配印度政府仍持續推動印度製造政策，且充沛的人力也吸引國際大廠布局，為全球供應鏈移轉趨勢下的受惠國之一，有利經濟和股市。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，台股第1季財報優於預期，但對等關稅課徵打亂第2季訂單節奏，加上貨幣升值，下半年台股獲利很可能下修。不過，根據券商報告預估，今年修正後台股每股稅後純益（EPS）成長率為16.8%，僅略低於之前預估的19.2%，顯示台股企業獲利成長動能依然強勁。

安聯投信台股團隊指出，現階段台股企業相較於國際雖有殖利率提供下檔保護，但總體經濟對盤勢影響力仍在，仍須留意回測低點的可能性。目前針對豁免期拉貨狀況不一，主要是上游零組件未必有充足庫存可供急單生產，部分廠商在美國政策走向難以預期下甚至出現客戶暫緩訂單，勢必影響企業獲利，進而拉高股價波動。

越南今年來漲幅高居亞股第二。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南總理已明確指示今年經濟成長目標為8%，同時政府正緊鑼密鼓擴大加速公共投資。在全球面臨高度不確定性的環境下，越南展現高度經濟韌性，加上作為全球供應鏈的重要據點，長線來說具備成長潛力。

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