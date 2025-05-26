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投等債一周吸金116億美元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

過去一周整體固定收益型ETF資金獲資金淨流入增加至157.9億美元。其中，美國獲84.6億美元淨流入，亞洲與歐洲債市分別獲9.0億、15.7億美元淨流入。分類來看，投資等級債ETF再獲116.5億美元淨流入，非投資等級債ETF獲2.2億美元淨流入。

美國主權債信評級失去最後的3A光環，又逢川普推動減稅法案，以及關稅政策將推升通膨擔憂，美國長天期公債跌勢重於短天期，拖累主要美元債市表現。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國關稅政策雖然一度造成非投資級債市震盪，所幸恐慌氣氛很快緩減，資金流出的狀況於4月底開始和緩並轉向淨流入，且新債券發行量維持於2023年7月以來的低檔水準，提供債市有利的反彈支撐。

儘管部份企業可能因川普關稅政策而暫停資本支出計畫，違約率可能上揚，所幸因減稅和放鬆監管對企業獲利有正面助益，因此不預期違約率會達到經濟衰退情境時的水準。考量各項政策尚未定案，採取主動管理、基本面研究，並嚴選各企業獨特優勢機會，方可擴大收益空間。

安聯投信指出，近期市場對美國財政前景的擔憂加劇，是影響債市表現的關鍵因素之一。特別是美國眾議院通過稅改法案，市場擔憂可能進一步擴大財政赤字。近期20年期公債標售情況不佳，導致美國公債殖利率走升，進而使債券市場普遍面臨下跌壓力，而企業債與新興市場債則展現相對抗跌的能力。

展望後市，安聯投信表示，雖然市場受關稅、政府改革、移民措施等不確定性影響仍大，但預估2025年美國經濟仍有望維持正向成長。

美國非投資級債市場目前提供了超過8%的殖利率，有望為投資人帶來接近票息的報酬率。

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