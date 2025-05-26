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股票型標的 買氣降溫

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近周整體股票型ETF僅獲13.8億美元淨流入，規模不到前周的一成。美國市場獲31.9億美元淨流入，歐洲也有6,300萬美元流入；但亞洲、日本和中國為淨流出。

上周美股拖累全球股市，先是美遭穆迪調降信評，接著總統川普減稅法案獲眾議院通過，引發美債務及赤字擴大擔憂。再者，川普23日威脅將自6月1日起對來自歐盟的商品全面課徵50%關稅，使S&P500指數下跌2.5%、費半指數跌幅更達4.4%。

富蘭克林證券投顧表示，美國財政擔憂以及川普對歐盟和蘋果的高關稅威脅，中斷全球股市本波反彈，未來一周須關注輝達財報、美國4月個人消費支出物價指數、聯準會會議紀錄及多位聯準會官員公開談話，投資人將從中尋找政策指引的蛛絲馬跡，而輝達財報及財測也將牽動AI科技股動能，震盪中留意股市回測重要均線支撐的布局機會。

就策略上，富蘭克林證券投顧認為，市場接下來將聚焦美國減稅法案參議院投票進展、各國關稅談判進展及結果，消息面仍將主導盤勢波動，建議投資人以中短天期持債之「中性利率曝險」及「多元分散」應對多變環境，核心配置首選平衡型基金，並趁殖利率彈升之際增持複合債及非投資等級債，卡位收益機會，非美元資產看好日本、印度及歐洲股票型基金，或以日圓避險股份參與，空手者可將5~10%資金配置於黃金產業型基金，提高投組多樣性。

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