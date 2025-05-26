18檔台股ETF人氣旺 00982A吸引投資人目光

主動式ETF掛牌以來，逐步吸引投資人目光，根據集保戶股權分散5月23日最新統計資料顯示，受到上周新增的主動群益台灣強棒（00982A）助益，台股ETF投資人數終止連三黑，整體受益人數上周增加9,317人，總檔數來到72檔。

根據統計，上周台股ETF受益人共有18檔呈現增加，其中以00982A增加13,196人最多。除了新成立的主動群益台灣強棒之外，受益人增加位居前十的ETF為國泰永續高股息、元大台灣50、群益台灣精選高息、主動野村臺灣優選、元大台灣高息低波、中信關鍵半導體、元大高股息、元大台灣50反1、國泰台灣領袖50以及元大臺灣ESG永續。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，今年全球景氣還是走向正面，在關稅、美債、地緣政治影響波動加劇下，預期指數表現以區間震盪為主，有利主動選股操作創造績效。

以對等關稅事件為例，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，來做持股的調整，被動式ETF則仍須因應指數規則來換股，難以就特定事件靈活應變。而在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度尋求超額報酬機會。

隨市場已陸續反應美國對等關稅的衝擊，且與美方的協商持續進行，加上台灣企業在生產鏈的調度與布局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待。

展望台股後市，近來台股進入橫盤整理格局，盤面撐盤要角由電子股，轉由具備除權息題材的高殖利率股擔綱演出，包括金融、航運族群，持有相關類股的ETF也受矚目。

凱基優選30 ETF研究團隊指出，金融族群與航運族群除了有除權息想像行情加持，也具備業績題材支撐。近期上市櫃企業財報陸續公布，金融業財報表現優於市場預期，陸續公布的配息政策也讓投資吸引力浮現，帶動金融股展開一波落後補漲行情。航運股在關稅休兵搶運潮與匯率變化催生出遊潮兩相加持下，帶動後續業績看俏，吸引市場資金關注，也躍升盤面人氣指標。