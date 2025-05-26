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公股第一家 兆豐銀推機器人理財ETF與基金雙平台服務

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行機器人理財e把兆，新推出ETF台幣信託下單服務，為首家推出機器人理財基金及ETF雙平台服務的公股銀行。兆豐銀行／提供
兆豐銀行機器人理財e把兆，新推出ETF台幣信託下單服務，為首家推出機器人理財基金及ETF雙平台服務的公股銀行。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行指出，根據金管會統計，截至今年第1季，機器人理財資產規模達新台幣131.11億元，年增49.72%，顯示投資人對於機器人理財服務的接受度與日俱增，兆豐銀行為提升自身智能理財的競爭力，打造更貼近投資人需求的服務，即日起推出機器人理財ETF投資組合台幣信託下單服務，投資人可以免去兌換外幣，以更便捷的方式投資全球ETF市場。

兆豐銀行為首家推出機器人理財基金及ETF雙平台的公股銀行，提供多元化的產品選擇和便捷的操作介面。憑藉這些優勢，兆豐銀行在機器人理財市場上表現亮眼，截至今年第1季資產規模市占率約11%。

兆豐銀行機器人理財利用大數據分析和演算法，根據用戶的風險承受度、財務目標及投資期限，為投資人量身打造專屬的投資組合建議，提供涵蓋全球優質基金與ETF的廣泛選擇，並搭配再平衡機制，定期檢視投資組合，以因應市場變化，降低投資風險。無論是剛入門的投資新手，或是尋求多元化配置的投資老手，都能通過兆豐銀行機器人理財享受專業的投資建議，輕鬆實現財務目標。

為了讓民眾享有優惠投資管道，兆豐銀行推出今年第2季「機器人理財e把兆，基金及ETF雙重優惠」活動，即日起至今年6月30日止，單筆或定期定額新增申購基金及ETF投資組合，於申購時選取專屬優惠代碼，每人各限1筆基金及ETF投資組合，可享免收信託管理費的優惠，最低投資金額為基金投資組合新台幣2,000元及ETF投資組合新台幣3,000元，讓小資族也能輕鬆搭上全球市場的投資列車。

機器人 兆豐銀行 ETF

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