基金贖回只要三天 富蘭克林華美投信嶄新「T+3」快速到帳服務

富蘭克林華美投信26日宣布，即日起將推出「T+3基金贖回 三日速達」，提供基金資金快速撥付的服務，讓投資人告別漫長等待的焦慮。此項突破性服務首波將有七檔精選基金加入，投資人申請贖回後最快可於第三個營業日收到款項，讓投資人在面對突發狀況時，也能從容應對。

過去國內發行的海外基金投資人常受限於較長的贖回撥款時程，在遇到緊急資金需求時備感壓力。尤其在市場劇烈波動時，投資人可能因資金無法即時到位，錯失轉換投資標的的最佳時機。富蘭克林華美投信深入了解投資人的實際需求後，特別推出這項劃時代的創新服務。

富蘭克林華美投信董事長黃書明表示，在瞬息萬變的金融市場中，資金靈活調度的重要性與日俱增。「T+3基金贖回 三日速達」服務，就像是為投資人準備的及時雨，讓投資人在人生的各個關卡，都能以最從容的姿態面對挑戰，把握每個轉機。

首波搭載極速到位服務的七檔基金橫跨各大投資領域，富蘭克林華美投信精心挑選的產品包括富蘭克林華美特別收益基金 、富蘭克林華美多重資產收益基金 、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美AI新科技基金、富蘭克林華美全球基礎建設收益基金、富蘭克林華美優選非投資等級債券基金 ，為不同投資策略的投資人都有機會參與本次服務。

富蘭克林華美投信指出，這次服務推出只是第一步，未來將持續關注市場反應，並評估擴大服務範圍的可能性。