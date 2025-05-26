透過科技型基金 全面掌握 AI 新趨勢

在今年的COMPUTEX 2025大會上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳發表了一場震撼業界的演講，強調人工智慧（AI）基礎設施將成為未來全球產業的核心。他指出，AI工廠將取代傳統資料中心，並預測AI技術將深度融入各行各業，推動全球經濟進入新一輪成長周期。

從硬體創新、平台開放、全球供應鏈合作到AI應用的未來發展，新一代AI晶片架構Grace Blackwell的推出，並強調AI基礎設施的重要性，這將進一步推動半導體產業的成長，為投資者提供了清晰的方向。此外，各大企業加快AI應用，被列為各大企業資訊長的首要投資優先事項，亦是持續看好AI原因。

日盛全球關鍵半導體基金經理人王威傑表示，綜合來看，AI產業的快速發展與全球半導體市場的成長動能，使科技型基金成為投資人關注的焦點。隨著AI基礎設施逐步成形，半導體產業將持續受惠，為投資組合帶來長期增值機會。未來基金將持續關注AI技術演進與市場趨勢，為投資人尋找最具潛力的成長機會。

根據Bloomberg、MacroMicro最新統計，2025年全球半導體產業預計將迎來顯著成長，根據多方分析，市場規模有望持續擴張。預計2025年全球晶片銷售額將達到6,970億美元，創歷史新高，相較2024年的6,270億美元成長約11.2%，並朝2030年1兆美元目標邁進，年均複合成長率約7.5%。成長動能主要來自AI加速器晶片、汽車電子、雲端數據中心及邊緣運算的需求。同時，地緣政治與供應鏈多元化促使各國加大投資，例如中國成熟製程產能擴張及美國尖端技術份額提升。

王威傑認為，川普針對全球之關稅策略造成股市震盪，先前拉動多頭的大型硬體科技股面臨高關稅之壓力，整體製造鏈恐面臨重組風險，加上先前Deepseek對AI資本支出延續之衝擊與聯準會降息放緩也讓股市波動加劇。惟短線急跌讓許多質優科技股價值再現，並創造絕佳進場機會，如採取訂閱制收費之小型股較不受關稅影響，且多保有穩定現金流以應對當前全球政經之高風險。歷經本波震回檔後，預估反彈行情仍多由科技股帶動，並擇優各地區優質企業，投資善用選股汰弱留強、逢跌布局，將增添長期超額報酬機會。

王威傑指出，在基金操作策略方面，將緊盯市場趨勢變化，並伺機介入具下一波題材與基本面扎實之個股；此外，基金也持續善用流動性資產配置與分散布局至美股以外的市場來調降波動、以及儲備低接長期優勢半導體股能力，投資主軸包括：(1)逢跌承接長期基本面具機會的半導體先進製程個股及其產業鏈；(2)長期川普政策方向，包括半導體製造回流美國、軟體、通訊服務及能源供應等相關受惠個股。