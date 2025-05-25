全球市場觀測站／巴西股市 資金青睞

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年來美國股市受政策面影響震盪整理，雖然主要美股指數近一個月強勁反彈後已回至今年年初的水準附近，但美國與各國針對對等關稅的協商仍持續進行，即使最終關稅稅率能下調，但結果仍有高度不確定性。資金已將目光轉至美國以外市場，例如評價面較低廉日本、南韓與巴西

今年來MSCI拉美指數漲幅約兩成，表現在新興市場中名列前茅，其中巴西聖保羅指數在5月19日創下歷史新高，表現不俗。

巴西股市算市場少見兼具高成長與低估值的市場，雖在高利率水準下抑制經濟增長動能，預料政府將透過財政補貼等措施來降低利率對民眾衝擊；近期政府債務可控，加上議會通過2025年財政預算案，增添市場信心。目前美國對巴西進口商品僅徵收10%關稅，對經濟衝擊有限，因此巴西資產相對抗震。

關稅 美國 巴西

延伸閱讀

林佳龍：南非還沒完全拆彈 可能會有新動作

北京在拉美5國布10太空站點 美方憂當「軍事用途」

錢凱–上海海運線 帶動對拉美外貿

大陸將對南美五國實行免簽

相關新聞

槓桿做多 美股大失血

美國喪失最高信評地位，美國公債標售成績不理想，加上投資人擔心川普政府「大而美」法案，都可能造成主要央行的降息空間縮減。統...

富蘭克林華美 推T+3服務

市場波動加劇，投資人資金靈活調度需求升溫。富蘭克林華美投信今（26）日宣布推出「T+3基金贖回速達」服務，將基金贖回入帳時間從原本最長七個營業日縮短至三個營業日，搶攻資金調度商機；目前有七檔明星基金納入此服務，包括特別收益、多重資產收益等基金，將為基金市場投資生態帶來新變革。

全球市場觀測站／巴西股市 資金青睞

今年來美國股市受政策面影響震盪整理，雖然主要美股指數近一個月強勁反彈後已回至今年年初的水準附近，但美國與各國針對對等關稅...

美債危機再起？M&G：下半年債券投資 公債、投資級債優先

受到美國財政赤字惡化與降息時程不確定性的雙重疑慮衝擊，加上近期美國30 年期公債殖利率一度突破5%，導致美債市場激烈震盪...

美股回歸基本面 後市不看淡

受到美國總統川普政策多變影響，近來美股波動不小，投信法人指出，隨著對等關稅議題影響淡化，投資上預料將逐步回歸至基本面，尤...

AI長線帶勁 電力股聚光

美國電力股近來隨美股強彈，由於AI熱潮再起，未來AI用電需求孔急，根據ICE統計，自4月8日美股反彈以來到5月19日為止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。