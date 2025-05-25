全球市場觀測站／巴西股市 資金青睞

今年來美國股市受政策面影響震盪整理，雖然主要美股指數近一個月強勁反彈後已回至今年年初的水準附近，但美國與各國針對對等關稅的協商仍持續進行，即使最終關稅稅率能下調，但結果仍有高度不確定性。資金已將目光轉至美國以外市場，例如評價面較低廉日本、南韓與巴西。

今年來MSCI拉美指數漲幅約兩成，表現在新興市場中名列前茅，其中巴西聖保羅指數在5月19日創下歷史新高，表現不俗。

巴西股市算市場少見兼具高成長與低估值的市場，雖在高利率水準下抑制經濟增長動能，預料政府將透過財政補貼等措施來降低利率對民眾衝擊；近期政府債務可控，加上議會通過2025年財政預算案，增添市場信心。目前美國對巴西進口商品僅徵收10%關稅，對經濟衝擊有限，因此巴西資產相對抗震。