富蘭克林華美 推T+3服務

市場波動加劇，投資人資金靈活調度需求升溫。富蘭克林華美投信今（26）日宣布推出「T+3基金贖回速達」服務，將基金贖回入帳時間從原本最長七個營業日縮短至三個營業日，搶攻資金調度商機；目前有七檔明星基金納入此服務，包括特別收益、多重資產收益等基金，將為基金市場投資生態帶來新變革。

富蘭克林華美投信董事長黃書明表示，近年來全球金融市場波動度升高，投資人對於資金運用效率的要求與日俱增，尤其在緊急資金需求或投資布局調整時，基金贖回時程往往成為投資人的一大困擾，此次推出「T+3基金贖回速達」服務，就是希望能為投資人打造更靈活的理財環境。

富蘭克林華美投信「T+3基金贖回速達」服務，即投資人在T日申請贖回基金後，三個工作天便可收到資金。適用富蘭克林華美「T+3基金贖回速達」服務的基金，包括富蘭克林華美特別股收益、富蘭克林華美多重資產收益、富蘭克林華美策略高股息、富蘭克林華美全球醫療保健、富蘭克林華美AI新科技、富蘭克林華美全球基礎建設收益及富蘭克林華美優選非投資等級債券等七檔。以往這些基金贖回時程多需五至七個營業日，現在統一縮短至三個營業日，大幅提升投資人資金運用效率。

業界人士指出，目前國內發行的海外基金贖回入帳時程普遍需要五至七個營業日，富蘭克林華美此次推出的T+3服務，有望帶動整體基金業朝向更便利的服務方向發展。尤其高資產客戶對此類服務需求最為殷切，這類客戶資產配置較為多元，經常需要靈活調整投資部位，贖回時程的縮短將有助於投資人掌握市場轉折點，提升投資效率。

富蘭克林華美投信表示，未來將持續觀察市場反應，評估擴大服務範圍的可能性。投資人若有相關問題，可透過官網（https://www.ftft.com.tw/areas/t3/T3.pdf）或客服專線0800-088899查詢詳細資訊。