槓桿做多 美股大失血

美國喪失最高信評地位，美國公債標售成績不理想，加上投資人擔心川普政府「大而美」法案，都可能造成主要央行的降息空間縮減。統計顯示，資金回流貨幣市場基金，槓桿做多美股基金單周淨流出90多億美元，失血金額創歷史新高。

EPFR統計，到21日為止的一周，所有股票型基金合計失血40億美元，平衡型基金淨流出14億美元；不過，另類基金吸金14億美元，貨幣市場基金進帳16億美元，債券型基金更是大舉吸金249億美元。

在美股基金方面，4月以來，美股基金已是第五周遭到淨贖回，其中，散戶投資人淨贖回近30億美元。槓桿做多美股基金單周淨流出90多億美元，創下歷史新高，其中以三倍槓桿基金失血最嚴重。另外，美股大型股混合、成長及價值股基金則有少量淨流入。

日股基金同樣是淨流出，且失血金額為近半年來新高。EPFR分析，投資人擔心日本負債架構及資金成本，也擔憂日本政府是否有能力繼續刺激消費需求。

圖／經濟日報提供

歐股基金出現三個月來第14周淨流入，不過吸金金額則是三個月來次低，且德國基金淨流出金額為51周來新高。

在新興市場方面，陸股基金已連四周失血，印度基金則是連六周享有資金淨流入。另外，南韓基金及新興市場高息股基金也都是淨流出。因此，即使越南、新興歐洲及拉丁美洲基金享有少量的淨流入，但整體新興市場基金仍呈現淨流出。

債券基金出現四年多來最大吸金潮。其中，美國債券基金吸金為12周新高，新興市場債券基金吸金為120周來新高，全球債券基金吸金更達253周新高。

投資人雖然對日本債券前景心存疑慮，但亞太債券基金仍然吸金。

在新興市場債券基金方面，中國大陸債券基金及南韓債券基金單周都吸金逾10億美元。