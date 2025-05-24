基金特蒐／中小股題材豐 活力十足

台股今年以來受到美國關稅政策反覆，大型股跟進大漲大跌，反觀中小型股因各擁題材，在市場走向選股不選市之際，反而受到矚目。街口中小型基金經理人吳帛亞表示，在市場波動之際，除了原來側重的科技股，也會適時挪到較不受景氣或關稅影響的生技股，才能創造更佳報酬。

由於中小型股波動大，漲得時候比大盤漲得更多，反之下跌時也是，選股更形重要。吳帛亞表示，由於基金的特色是成長性高、爆發性強、均衡性佳，以嚴選高成長利基股為前提，目前持股約有九成都是科技股，其中有一半是半導體相關，其他零組件也是以與AI伺服器相關為主。選股上主要挑選有穩固的客戶基礎，同時在成長的產業趨勢中，具有很強的競爭力，產業能見度高，才會獲得吳帛亞的青睞。在拜訪公司中，除了觀察公司過去給出的指引是否具有可信度，也會透過與其競爭對手，或是上下游廠商的訪談，交叉驗證產業的前景及訂單能見度。因為「公司營運成長動能，是推動股價上揚的關鍵。」

而4月台股因對等關稅衝擊，呈現無差別下跌，中小型股其實跌幅更重，因此當時吳帛亞將部分資金配置到大型股；以及相對防禦性強、成長性不高的電信類股；另外，在面對近來類股輪動時，吳帛亞更關注生技股。

因為生病的人還是要買藥，生技股不會因為關稅停止新藥等新產品的開發，該申請的證照與時程也會持續進行，甚至罕見疾病的藥，一旦達到關鍵性的進程，對後續營運將有很大助益，成長性較佳；另一方面新產品開發時間長，所以進場的時機點很重要。

街口中小型基金經理人吳帛亞。 街口投信提供

目前大盤在首季財報後，正在反映法說會後，對第2季的預期。對於台股後市，吳帛亞表示，在訪談業者時，普遍認為下半年的不確定性高，主因包括通膨的問題仍在，下半年對等關稅的變數，可能增加企業的成本，加上上半年提前拉貨，這些因素疊加在一起，對科技業來說，恐怕有旺季不旺的疑慮。許多企業主對下半年的看法，都認為仍存在太多不確定性，因此仍要密切觀察。另一方面，當股市悲觀氣氛高漲，其實很可能已接近底部，因此吳帛亞建議投資人可以危機入市，如果認為危機入市太困難，也可以選擇定期定額長期投資。

以4月的股災為例，當時大盤無差別下跌，大多數經理人也因停損機制，不得不賣出，在市場恐慌時，也就差不多到底部，若當時進場買進，就能掌握底部反彈契機。再往前看，2017年川普上任後的貿易戰，擾亂金融市場；2019年有新冠疫情爆發；2022年科技股因超額下單導致高庫存問題。每次的大利空後，都造就新的超額報酬機會。由於中小型股不管是題材或者是籌碼，其實來得快也去得快。吳帛亞認為，真正要關注的不僅是短線題材與籌碼，更要看公司的產品及技術，是不是要有紮實的產業競爭地位，這才是投資它的原因。同時觀察其經營團隊或是創辦的團隊，是不是有能力、有誠信，透過時間的檢視，就可以長期的找低點去持有。

操作心法

●挑選高成長利基股

挑選有穩固的客戶基礎，同時在成長的產業趨勢中，具有很強的競爭力，產業能見度高的標的，觀察其經營團隊是否有能力，透過一段時間的檢視，就可以長期的找低點去持有。一旦有營收或獲利的催化劑時，就可以再加碼。

●市場波動大時的策略

適時挪移部分資金到大型股以及生技股。（何佩儒）

投資小叮嚀

●當股市悲觀氣氛高漲，其實很可能已接近底部，可以危機入市。

●定期定額長期投資。

●關注投資標的的產品及技術，是否具紮實的產業競爭地位，並觀察經營團隊是不是有能力、有誠信。（何佩儒）