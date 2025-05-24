AI長線帶勁 電力股聚光

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國電力股近來隨美股強彈，由於AI熱潮再起，未來AI用電需求孔急，根據ICE統計，自4月8日美股反彈以來到5月19日為止，標普500公用事業指數反彈上漲12.1%，同期間標普500指數上漲19.5%，道瓊工業指數上漲13.3%，而電力類股異軍突起，同期間漲幅達23.6%，成為美股下一個值得關注的潛力黑馬。

投信法人表示，投資人若有意布局電力相關ETF，可以參考投資純美國電力類股的新光美國電力基建ETF（009805）、富邦ESG綠色電力、FT潔淨能源等ETF。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌分析，美國電力股的強勢反彈，主要受益於川普政策面放寬管制、美國老舊能源設備更新需求急劇增加，更重要的是，AI基建熱潮所帶動的龐大用電需求，更進一步推升未來電網將全面升級。

此外近期西葡大停電事件也突顯電網韌性管理的重要性，加速推升電力股未來基本面前景翻紅，有望支撐股價持續攀升。

展望下半年美國電力市場表現，新光投信量化投資團隊表示，從2025年起美國將迎來三大電力需求潮流，首先是年輕世代的用電需求快速增長，其次AI基建帶動的用電大幅攀升，以及製造業回流帶動企業用電需求急增，三大趨勢拉動美國電力需求長期看增、電價易漲難跌。

根據外電報導，美國總統川普政府先前勒令，停止挪威國家石油公司位於紐約外海的大型離岸風電專案，不過美國官員日前證實，川普政府已撤回這項決定。美國政府宣布解除紐約沿岸大型離岸風電設施停工令，激勵相關概念股大漲。富邦ESG綠色電力ETF主要投向全球綠能相關企業，布局產業以太陽能、風能與電池及儲能科技為主。

川普政府推翻先前的停工令，將有助相關產業發展。

美國 川普 ETF

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