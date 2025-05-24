美股回歸基本面 後市不看淡

受到美國總統川普政策多變影響，近來美股波動不小，投信法人指出，隨著對等關稅議題影響淡化，投資上預料將逐步回歸至基本面，尤其S&P 500已公布財報企業中，有超過七成財報優於預期，企業獲利的成長成為美股反彈的關鍵支撐之一，對於美股後市仍不看淡。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，整體來看，美國經濟仍穩健有撐，企業獲利展現韌性，美股首季企業財報優於預期的比重達78%，儘管經貿局勢仍存不確定性，大多數企業仍維持全年業績指引，且整體上調指引的企業數量多於下調者，顯示部分企業對未來業績展望持相對樂觀態度。

凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮指出，即使各國金融市場短線受到關稅影響，但主要國家股市指數近一月普遍回彈，費城半導體與NASDAQ指數分別上漲27.6%、17.5%，反映美股在先前修正後明顯反彈。市場對後續展望仍相對謹慎，觀察重點轉向利率政策、後續關稅政策走向以及市場資金動能是否能延續。

儘管美中已於日前宣布互降關稅並暫停報復性措施90天，但企業普遍擔心未來談判過程中可能出現立場反覆，市場對於政策的變動仍抱持著謹慎的態度。

馮紹榮分析，企業為了降低成本上升的風險，近期普遍出現提前備貨現象，IC設計、伺服器、連接器等供應鏈訂單動能轉強。這波備貨潮可望帶動第2季財報表現，但也須留意需求提前反映所帶來的時序錯位，可能使第3季動能略為趨緩。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，預計關稅的最終結果將不及當前的恐慌水準，隨市場轉為平靜、貿易協議談判達成，市場將重新聚焦且關注幾個關鍵領域，包括美國經濟雖面臨一些壓力，但仍具有彈性，隨衝擊逐漸過去，對美國經濟造成的結構性損害可能不會太大；另外削減政府支出應會降低聯邦赤字，放鬆管制和減稅則有助推動效率投資和許多併購，而基礎設施投資也會支持美國經濟。

富蘭克林證券投顧表示，川普政府與各國的貿易談判持續進行中，目前與中國暫時休兵，美英貿易協議則將成為未來各國的重要依據，若川普團隊能在90天休兵期與更多國家達成協議，將有助大幅降低貿易不確定性，進而減低經濟放緩、通膨上升疑慮。