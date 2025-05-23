金融債正點 伺機加碼

信評公司穆迪將美國主權信用評級由Aaa下調至Aa1，美國長天期公債殖利率在消息發布後曾飆高但隨後回落。投信表示，穆迪此舉可能增強美元走弱趨勢，但風險性債券不至於出現大幅拋售。其中，金融債具有投資等級與優於一般投資等級債券的殖利率，適合加碼做為核心資產。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟指出，雖然市場普遍預期聯準會降息時程會從6月延至9月，但關稅對於通膨影響應為短期效應，將時間拉長來看，美國降息的趨勢並未改變；此外，在關稅未定前，美國經濟前景也存在變數，資產配置應做好風險管理，債券部位應以波動度相對較低的投資等級債券為主，具有投資等級信評、殖利率優於一般投資級公司債與美債的金融債，是極佳的選擇。

林詩孟指出，金融主順位債與金融次順位債均有投資等級的信評，目前全球金融次順位債指數到期殖利率為5.02%，全球投資級公司債指數到期殖利率為4.68%；以波動度而言，金融主順位債波動度明顯低於投資級債，次順位債波動度則與投資級債相當。

金融債可以兼顧債信品質、較佳收益率與較低波動度等優勢，值得納入投資組合、做為核心資產。

國泰投信指出，在全球信用債市場中，金融業權重占比達三成，為最重要的產業之一，且平均違約率較非金融業更低，目前債券殖利率較過往提高，深具投資吸引力，根據調查顯示，高達66%的美國投資等債投資人認為，今年金融債的表現將優於非金融債，顯見金融債深得「債主」的心。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，由於美國國會與行政部門對於未來十年減少美國財政赤字的方向仍有爭議，預估在雙方達成共識及美國債務上限取消或凍結之前，美債殖利率仍是處於高檔震盪，長債殖利率仍有小幅上行壓力，短債殖利率則不會有太大變化。