非投資等級債 價值浮現

中美貿易休戰90天，激勵風險性資產走升，避險性債券下跌。法人建議，面對高度不確定性的貿易政策前景，後續須留意經濟數據弱化，同時在談判進退之間，高波動將為常態，而非投資等級債券基金類型多元，投資價值浮現。

聯邦投信表示，儘管短期內因川普關稅政策可能帶來通膨反彈，暫時抑制實質利率上升，但中長期而言，若政策遲未鬆動，美國經濟可能因過高實質利率而遭遇不必要的冷卻效應。對央行與投資人而言，名目利率的不變其實暗藏變局。當通膨不再是問題時，真正該關注的，也許是實質利率所釋出的訊息。

針對亞洲非投資等級債券方面，短期亞洲市場尤以中國為首經濟數據似乎出現築底跡象，已看到資金持續流入債券市場，且中國政府開始加強振興措施，整體利差仍呈收斂態勢，同時評價面而言具有吸引力，唯獨中美緊張關係是否緩解為關鍵點，故整體以中性看待。

中國信託投信基金經理人張瓈尹分析，本周全球主要國家長天期債券殖利率受投資人對各國財政惡化疑慮的影響而逐漸攀升，首先是5月20日日本20年期公債標售結果表現疲弱，30年期公債殖利率更飆升至3.16%，創2000年11月以來新高。

張瓈尹補充，5月21日美國財政部標售160億美元20年期國債，市場冷淡，推升美債殖利率走高，反映投資人對美財政前景疑慮加深。