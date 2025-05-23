第2季以來美債殖利率劇烈波動 債券型雙題材逆風吸金

第2季以來美債殖利率劇烈波動，投信發行海外債券基金規模流失，不過，波動度較低的投資等級短債及具殖利率題材的非投資等級債券基金逆風吸金，成為資金趨避關稅戰風險、同時兼顧固定收益機會的熱門投資標的。

根據投信投顧公會統計至2025年4月底，整體海外債券型基金減少138億元，規模降至2,713億元，單月減幅4.8%，雖較整體境內基金規模減幅2.3%還高，不過低於債券ETF的7.9%。

海外債券型基金中，復華5至10年期投資等級債券指數、復華全球短期收益、元大2至10年投資級企業債券、復華新興市場短期收益等中短期投資等級債券基金，4月規模逆勢成長；聚焦非投資等級債的柏瑞全球策略非投資等級債券、宏利新興市場非投資等級債券及台新優先順位資產抵押非投資等級債基金，4月規模也同步增長。

4月規模成長跨國債券基金

復華全球短期收益基金經理人黃媛君表示，預期關稅等政策風險消退前，短天期美元公債將持續反映降息預期而有表現空間，另外，具價值儲備功能的短天期公債，如德國或日本等已開發國家的投資等級公債，將因市場避險需求進一步吸引資金流入。

復華新興市場短期收益基金經理人吳宜潔指出，新興市場短天期債券殖利率目前高於長期平均，由於短天期債券報酬來源以累積利息為主，不像長天期債券價格波動度較大，適合欲參與新興債市收益機會、不想承受太多波動的投資人。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，考量投等債殖利率高於十年平均水準，長期而言仍看好體質優良企業發行的投資等級債，而再進一步從產業面觀察，成熟國家金融業的信評優於其他產業，獲利也保持成長，財務體質再獲強化，故所發行的金融次順位債在資產品質上亦無虞；再者，次順位債券的高票息利率仍持續吸引資金需求，後市表現仍值關注。