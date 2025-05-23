高盛按讚陸股 提三理由

中國人行5月初宣布降準、降息以及增加各類貸款額度等措施，以多項貨幣政策維護中國匯市、債市、股市等金融市場的平穩運作。法人建議，可利用陸股相關基金作為資產配置的一環。

繼大摩多次上調陸股指數目標價後，近期高盛最新報告，也再度上調陸股指數展望，包括滬深300指數目標價4,400點，距離目前價位仍有雙位數以上漲幅空間，反映對中國股市後市樂觀預期。

高盛看好三大理由包括：AI技術突破、政策支持（人行加大降息和社融規模）、全球資金配置（對中國股市配置處於歷史低位，有2000億美元流入潛力）。

根據理柏資訊統計至20日，觀察陸股相關基金近一周績效表現，包括：國泰中國新興戰略證券投資信託、先機中國、宏利環球基金-巨龍增長、瀚亞投資-中國股票、霸菱香港中國等基金，績效達1%以上。

台中銀投信研究團隊指出，降準降息為中國人行維穩經濟的常用工具。從近幾次歷史數據中觀察，每每政策發布後，對於中國股市短期內多半都有提振效果。

從前五次降準經驗觀察，宣布後一個月、三個月平均漲幅各達3.18%、2.22%，顯示確有激勵效果。此外，降準次數從2018年的四次，2019至2020年降為三次，2021年以後都降為二次，顯示經濟逐步打底接近尾聲，正從過去刺激房地產的模式，轉型成內需及科技並進的發展模式。

台新MSCI中國ETF（00703）研究團隊表示，中美關稅降幅遠較市場預期樂觀外加官方護盤指示，國內穩增長政策持續發酵，全球回補中國市場資金可望加速流入，在AI、人形機器人、電動車和供應鏈方面創新開發也幫助全球投資者重建對中國企業研發能力的信心。

儘管美國總統表示可能降低對中國關稅稅率，全球風險資產偏好回升，但不確定性仍存，4月中國中央政治局會議延續積極定調，後續政策發力對沖有望集中以下三個方向。首先，繼續擴大內需，特別是養老、育兒等服務消費。

其次，提高失業保險基金穩崗返還比例、出口轉內銷等方式對出口企業扶持。第三，穩定房地產市場，加大收儲力度。中國刺激政策有望發力減緩出口邊際走弱影響，但政策力度的大小取決於美國關稅對中國經濟的衝擊程度。