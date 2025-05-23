快訊

鮑爾安了！美最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

多重資產兩優勢抗亂流 專家建議逢低介入

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
多重資產兩優勢，抗亂流。（路透）
多重資產兩優勢，抗亂流。（路透）

市場經歷上周強勁反彈後，本周關注焦點擺在美債殖利率走勢與流動性，關稅政策帶來的通膨疑慮與美國聯準會（Fed）降息態度，持續牽動市場情緒。投信法人表示，此時股債均衡配置的多重資產基金，相對能發揮穩定投資、降低波動的作用。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，通膨壓力尚存，軟數據略顯疲乏，但硬數據維持強韌，使得Fed對降息的速度與幅度益發謹慎，以免引發市場對經濟前景有過度聯想，因此預期短期間內Fed的降息空間有限。

回歸基本面，美國S&P 500企業財報已公布九成，其中有78%優於預期，顯示第1季多數企業獲利優於預期，只是S&P 500企業在財報會議中提及「不確定性」字眼的家數顯著攀升，S&P 500中11大產業第1季與第2季報酬表現也出現劇烈變化，可見市場仍存在不確定性。

多重資產基金近一年績效十強
多重資產基金近一年績效十強

李怡勳指出，產業輪動快速仍會是2025年的投資基調，投資建議股債、區域分散配置降低風險，兼顧債券收益與參與企業成長契機，並趁市場震盪之際逢低分批布局。

滙豐超核心優化多重資產基金基金經理人楊博翔指出，近期大型雲端服務供應商（CSP）的財報顯示，AI硬體相關科技股仍維持良好動能，以及AI轉型題材讓軟體服務高速增長，將有助於持續支撐中長期對科技AI領域的健全發展。惟美中關係雖暫時和緩，但90天後是否再掀波瀾仍難預料，預料「川劇風險」仍將持續主宰今年的投資市場表現。

面對變幻莫測的市場，楊博翔表示，光靠選股已不夠，除了囊括具成長及防禦特質的類股，發揮多重資產的優勢；透過布局低波動債券資產降低風險，將有助於降低整體投資組合波動。

延伸閱讀

中鋼獲2025年標普全球永續年鑑 Top 1%及產業進步獎雙項殊榮

中鋼榮獲2025年標普全球永續年鑑Top 1%及產業進步獎雙項殊榮

ESG股債基金 留意短期波動

公用事業、不動產 抗震

相關新聞

美股基金法人喊布局 企業獲利動能仍強 可分批進場

川普關稅政策增加經濟不確定性，也提醒投資人分散布局的重要。法人認為，美國仍可能避免經濟衰退，企業獲利動能仍強，例如受關稅...

多重資產兩優勢抗亂流 專家建議逢低介入

市場經歷上周強勁反彈後，本周關注焦點擺在美債殖利率走勢與流動性，關稅政策帶來的通膨疑慮與美國聯準會（Fed）降息態度，持...

第2季以來美債殖利率劇烈波動 債券型雙題材逆風吸金

第2季以來美債殖利率劇烈波動，投信發行海外債券基金規模流失，不過，波動度較低的投資等級短債及具殖利率題材的非投資等級債券...

非投資等級債 價值浮現

中美貿易休戰90天，激勵風險性資產走升，避險性債券下跌。法人建議，面對高度不確定性的貿易政策前景，後續須留意經濟數據弱化...

高盛按讚陸股 提三理由

中國人行5月初宣布降準、降息以及增加各類貸款額度等措施，以多項貨幣政策維護中國匯市、債市、股市等金融市場的平穩運作。法人...

金融債正點 伺機加碼

信評公司穆迪將美國主權信用評級由Aaa下調至Aa1，美國長天期公債殖利率在消息發布後曾飆高但隨後回落。投信表示，穆迪此舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。