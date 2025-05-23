多重資產兩優勢抗亂流 專家建議逢低介入

市場經歷上周強勁反彈後，本周關注焦點擺在美債殖利率走勢與流動性，關稅政策帶來的通膨疑慮與美國聯準會（Fed）降息態度，持續牽動市場情緒。投信法人表示，此時股債均衡配置的多重資產基金，相對能發揮穩定投資、降低波動的作用。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，通膨壓力尚存，軟數據略顯疲乏，但硬數據維持強韌，使得Fed對降息的速度與幅度益發謹慎，以免引發市場對經濟前景有過度聯想，因此預期短期間內Fed的降息空間有限。

回歸基本面，美國S&P 500企業財報已公布九成，其中有78%優於預期，顯示第1季多數企業獲利優於預期，只是S&P 500企業在財報會議中提及「不確定性」字眼的家數顯著攀升，S&P 500中11大產業第1季與第2季報酬表現也出現劇烈變化，可見市場仍存在不確定性。

多重資產基金近一年績效十強

李怡勳指出，產業輪動快速仍會是2025年的投資基調，投資建議股債、區域分散配置降低風險，兼顧債券收益與參與企業成長契機，並趁市場震盪之際逢低分批布局。

滙豐超核心優化多重資產基金基金經理人楊博翔指出，近期大型雲端服務供應商（CSP）的財報顯示，AI硬體相關科技股仍維持良好動能，以及AI轉型題材讓軟體服務高速增長，將有助於持續支撐中長期對科技AI領域的健全發展。惟美中關係雖暫時和緩，但90天後是否再掀波瀾仍難預料，預料「川劇風險」仍將持續主宰今年的投資市場表現。

面對變幻莫測的市場，楊博翔表示，光靠選股已不夠，除了囊括具成長及防禦特質的類股，發揮多重資產的優勢；透過布局低波動債券資產降低風險，將有助於降低整體投資組合波動。