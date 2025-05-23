美股基金法人喊布局 企業獲利動能仍強 可分批進場

川普關稅政策增加經濟不確定性，也提醒投資人分散布局的重要。法人認為，美國仍可能避免經濟衰退，企業獲利動能仍強，例如受關稅影響低、定價能力高、優質高息股等，建議投資人分批布局美股基金。

貝萊德智庫指出，川普關稅政策可能導致供應鏈中斷，將推升通貨膨脹並抑制經濟成長，但2025年美國仍有機會避免經濟衰退。結構性大趨勢、擴張性財政支出與高利率將持續在特定領域創造投資機會。

貝萊德指出，從美股第1季財報中，可歸納出三項關鍵趨勢。

關稅不確定性強化分散布局重要

首先，根據Alphasense數據，將生產轉移至美國或與美國關係較佳國家的議題，首次在所有第1季財報電話會議中被廣泛討論，部分企業甚至已提出具體時程規劃。

其次，許多企業似乎已準備接受供應鏈重組所帶來的高成本挑戰。外部預估顯示，關稅衝擊可能導致企業淨利下滑10%至20%。

第三，根據美銀與FactSet數據，近期調整資本支出的企業中，有60%的資本支出低於市場共識，高於年初的40%，但仍低於疫情期間的71%。

儘管如此，部分產業仍展現韌性與機會。例如，大型科技公司持續強化或提升人工智慧（AI）相關的資本支出。

根據LSEG的數據，分析師已下調S&P 500 指數成分股的整體企業獲利成長預期，從1月的4%下調至8.5%，下修幅度略高於平均水準。

不過，貝萊德認為，這對2025年整體經濟活動的影響可能有限，美國企業仍具備強勁的基本面優勢。整體而言，貝萊德樂觀看待成熟市場股票，看好大趨勢帶來特定的投資機會。

富達國際則認為，全球資金已逐步從美股獨強的階段轉向多元市場配置。美股雖然仍是科技創新的重心，但仍要承受關稅或政策的衝擊，因此富達較看好未受關稅直接影響的美國服務業、產品定價能力高的歐洲龍頭企業、擁有強勁現金流與穩定配息記錄的全球優質高息股。

整體而言，富達更看好總部設在美國之外但營收全球多元化的非美跨國企業。即使受到關稅等政策干擾，這些企業仍能從美國獲得大量業務。

在製造業方面，富達看好具有持久競爭優勢、定價能力及本地製造能力等的企業。