日股吸引內外資流入 建議可定期定額布局

自今年以來，全球資金流入美國基金已有走低趨勢，並轉向日本基金。瀚亞投信表示，日本內資近年顯著流入，對日股帶來一定的支撐力道。而海外投資人也在4月第一周市場最為動盪時，趁機買入日股，可見外資對日股未來展望具有一定程度的信心。

日股除了在全球關稅戰中受影響較小外，企業財務重整與改善持續進行，是少數具結構性成長潛力的經濟體之一。多方資金因此對日股產生興趣，並提高持股比例，包括日本散戶、日本退休金機構、日本企業及海外投資人。

在「NISA後時代」，散戶也明顯從儲蓄轉向日本股市，多家退休金巨擘亦相繼上調對日股的持股比例。加上企業財務重整力道升級，自2023年起，股票回購金額屢創新高。

股神巴菲特的波克夏海瑟威公司自2023年進軍日股後，不僅帶動全球私募巨擘進場，積極型投資人也紛紛加碼日本持股。研判「巴菲特效應」有望持續發酵；而波克夏海瑟威接班人Greg亦認同布局日本的價值，成為迷霧中的定錨。

巴菲特並非唯一看好日本股市的投資人。自2024年起，國際大型投資人也增加對日本的投資，包括亞馬遜、微軟、谷歌等大型科技公司皆表態將投資日本，顯示出強化日本作為科技產業研究與創新中心的雄心。

瀚亞投資－日本動力股票基金採取由下而上的選股策略，並進行主動操作，精選長期具成長潛力且價格被低估的個股，系統性找出「可被扭轉」的潛力標的。與市場上多數基金不同，該基金持股中有四成為中小型股。團隊研判，目前中小型股尚未完全發揮實力，預計當地內需動能將帶動中小企業股價上漲。