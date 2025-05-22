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科技型商品 績效亮眼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國與各國進行關稅談判，並已與中國達成短暫協議，激勵近日科技股漲勢如虹。統計至5月20日，MSCI世界科技類股指數近一月大漲23.6%，惟美債遭降評、殖利率上升壓力成為當前最大不確定性，科技股因此承壓。

根據理柏統計，截至5月20日，境內外全球及單一市場／地區的科技型基金，近一月績效表現亮眼，前十強產品皆有15%以上報酬。摩根新興科技以18.2%居冠，宏利全球科技、野村e科技、瀚亞美國高科技、野村高科技等四檔基金緊追在後，報酬率皆超過17%。

美國企業正加速導入人工智慧。根據Barclays CIO調查顯示，企業預期將5%至10%的資訊科技支出用於AI應用的比重，已自2024年上半年的15%上升至目前的25%。換言之，AI應用需求已然浮現，未來在百花齊放的態勢下，AI受惠股將愈趨多元。

瀚亞投信海外股票部協理王亨表示，市場情緒已回歸中性，跌深反彈行情短線已告一段落。

科技企業財報對未來展望並不悲觀，短線上川普政策、美債殖利率、聯準會政策等皆可能影響市場情緒；惟AI中長期多頭趨勢仍將延續，今年也將是生成式AI投資回報的元年，投資人可逢低或透過定期定額方式布局科技型基金。

野村臺灣創新科技50ETF（00935）經理人林怡君表示，AI科技仍是全球主流趨勢，目前還只是在成長的初升段，因此科技股長期趨勢仍看好，尤其是走在浪尖上的「創新科技」可望持續引領股市投資浪潮。

隨著全球對AI發展的重視與普及，AI產業上中下游等整體產業產值將持續提升。輝達新應用問世也將嘉惠台灣相關AI供應鏈，包括晶圓代工、材料、IC設計、電源、封測、散熱等產業鏈。台股創新科技更是COMPUTEX展必備投資主題。

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