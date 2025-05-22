美股基金 回檔可布局

美國商務部撤銷拜登時期AI晶片擴散規定，加上近期經濟數據使市場對聯準會降息預期再起，激勵股市呈現全面上揚走勢。法人建議，美股仍是全球龍頭，回檔時可趁勢分批布局美股基金。

根據理柏資訊統計至19日，觀察美國股票型相關基金近一周績效表現，包括：摩根士丹利美國優勢、貝萊德美國增長型、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技基金等，皆達3%以上；其中，摩根士丹利美國優勢、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技、法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票等基金，近一個月績效達10%以上，表現亮眼。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年5月8日至5月14日止近一周，美國股票型市場轉為淨流入198.4億美元成為主要市場之首。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，受惠於連番釋出的經濟利多消息，包括美中高層在日內瓦接觸後發布聯合聲明，緩和過去數月雙方緊張的貿易局勢，並爭取三個月時間來解決分歧。

更令市場振奮的是，美國同步撤銷拜登政府時代對中國出口AI晶片的管制措施，這象徵科技冷戰的鬆動，有助於重啟AI供應鏈的跨國合作與資金流動。

此外，美國半導體巨頭有望重新拓展中國市場，而與AI產業鏈緊密相連的台灣、南韓供應鏈也將同步受惠。關稅下調對中國出口製造業形成支撐，利多資本市場上的中資企業與相關產業。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，隨著美股站回年線之上，更反映了目前正式扭轉空方格局，看好美股企業在全球產業的龍頭地位，除了科技產業受惠於AI趨勢持續發展外，包括醫療、消費、基礎建設產業亦可持續分批布局。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美股七雄發布財報後，整體科技巨頭資本支出未減續增，尤其是臉書擴大AI與資料中心投資、其餘三大CSP維持高度資本支出金額，未見AI需求反轉，顯示AI仍是長期趨勢。

依據企業獲利預估，至2027年景氣循環類股不僅EPS比防禦類股高，年增的獲利成長率也較佳。建議投資人秉持長期投資的態度，並做好股債均衡配置，降低短線市場波動的影響，持續參與股市長期的成長機會。